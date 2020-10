Куман разкритикува Ансу Фати за един определен аспект

Старши треньорът на Барселона Роналд Куман не желае Ансу Фати да се главозамайва. Наставникът на „лос кулес“ разкри, че е разговарял с тийнейджъра и е поискал от него да подобри съсредоточеността си. „Посъветвах го да продължи да работи и да върви нагоре. Вчера говорих с него, за да му обърна внимание на концентрията. Това, че губи топки, се дължи на липса на концентрация, а не на липса на класа. Има страхотни качества и трябва да му се помогне да ги развие още. Трябва да бъде концентриран, за да се усъвърщенства“, заяви Куман.





