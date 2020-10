Италия Роналдо ще може да прекрати карантината си след три дни 30 октомври 2020 | 14:43 - Обновена Прочетена 259 0



копирано





Изданието обаче се позовава на здравния протокол в Италия, според който хората без симптоми и с ниско вирусно натоварване могат да излязат от карантина след период от 21 дни, тъй като ще е невъзможно за тях да заразят други хора. Именно такъв е случаят на Роналдо. Дори и да му приключи самоизолацията, той обаче няма да може да участва във футболен мач, докато не даде отрицателна проба за заразата. За да може да играе, нападателят трябва да е с отрицателен тест 48 часа преди двубой от Серия “А” и 24 часа преди среща от Шампионската лига.

Day #18 in isolation. According to the Italian rules, asymptomatic but positive people end their isolation after 21 days (low viral load, no risk to infect).From Tuesday he can train with the group.Unclear if UEFA will let him play on Wednesday without a negative swab @tuttosport pic.twitter.com/hZhoVH0Wnq — Around Turin (@AroundTurin) October 30, 2020 Кристиано, който ще може да поднови тренировки във вторник, вече изпусна три мача на Ювентус заради карантината си, а следващите две срещи на тима са със Суперзвездата на Ювентус Кристиано Роналдо все още е позитивен за COVID-19, но след три дни ще може да прекрати своята карантина, твърди “Тутоспорт”. Португалецът за първи път даде положителна проба на 13 октомври и след 18 дни на самоизолация той все още не е дал отрицателен тест за коронавирус.Изданието обаче се позовава на здравния протокол в Италия, според който хората без симптоми и с ниско вирусно натоварване могат да излязат от карантина след период от 21 дни, тъй като ще е невъзможно за тях да заразят други хора. Именно такъв е случаят на Роналдо. Дори и да му приключи самоизолацията, той обаче няма да може да участва във футболен мач, докато не даде отрицателна проба за заразата. За да може да играе, нападателят трябва да е с отрицателен тест 48 часа преди двубой от Серия “А” и 24 часа преди среща от Шампионската лига.Кристиано, който ще може да поднови тренировки във вторник, вече изпусна три мача на Ювентус заради карантината си, а следващите две срещи на тима са със Специя в неделя и Ференцварош в сряда.

Още по темата

0



копирано

Калоян Антонов Репортер отдел "Футбол" Прочетена 259

1