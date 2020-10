Тенис Джокович посочи следващия топ играч от младите 30 октомври 2020 | 14:07 Прочетена 371 0



Световният №1 Новак Джокович смята, че италианецът Яник Синер ще бъде следващата голяма звезда на мъжкия тенис. Сърбинът се изказа доста ласкаво за 19-годишния талант и сподели какво е най-важното, за да имаш дълготраен успех в тениса. „След Циципас, Зверев и Рубльов, той определено ще бъде следващият топ играч. Синер влага много сила в играта си и има потенциала да стане много добър“ каза Джокера за световния №43 пред австрийския журналист Николаус Финк след победата си над Борна Чорич на 1/-8-финалите на турнира във Виена. Asked Djokovic what the most important assets for a young player are: "There are various factors you need to become a top player. Everyone can have an unbelievable couple of weeks, but the ultimate goal is to find the balance in private and professional life." #ErsteBankOpen — Nikolaus Fink (@NikolausFink) October 28, 2020 Миналата година Синер спечели титлата на NextGen финалите, а през 2020 г. италианецът продължи да се изкачва в йерархията на мъжкия тенис. Той достигна до 1/4-финалите на Ролан Гарос, елиминирайки по пътя си Давид Гофен и Александър Зверев, преди да отстъпи в три сета пред Рафаел Надал. Освен това Синер достигна и до 1/8-финал на Мастърса в Рим, където загуби от Григор Димитров, а миналата седмица бе на полуфинал в Кьолн, където отново остави чудесни впечатления с играта си, но претърпя поражение от Александър Зверев. Финк попита Джокович и кое е най-важното, за да може един млад играч да успее в света на тениса. „Има много фактори, които са необходими, за да станеш топ играч. Всеки може да играе силно в продължение на няколко седмици, но най-важното е да намериш баланс между личния и професионалния си живот“ сподели носителят на 17 титли от Големия шлем. Djokovic thinks that Jannik Sinner will be the next guy to reach the top: "After Tsitsipas, Zverev and Rublev, he will definitely be the next top player. Sinner posesses a game that is very powerful and he has potential to become very good." — Nikolaus Fink (@NikolausFink) October 28, 2020 Днес феновете на сърбина отново ще имат възможност да го видят на корта във Виена. Джокович излиза за 1/4-финален сблъсък срещу 42-рия в света Лоренцо Сонего, а при евентуална победа Джокера би могъл да се изправи срещу Григор Димитров на полуфиналите. TennisKafe.com

SPORTAL.BG

