Ван Дайк претърпя успешна операция

Централният защитник на Ливърпул Вирджил ван Дайк беше опериран в Лондон, потвърдиха официално от „Анфийлд“. По информация от клуба интервенцията е успешна. Нидерландският бранител получи много тежка контузия със скъсани връзки в коляното след ужасяващо влизане на вратаря на Евертън Джордан Пикфорд по време на мърсисайдското дерби по-рано този месец.

.@VirgilvDijk has undergone successful surgery on the knee ligament injury he sustained earlier this month.



He'll now focus on the beginning of his rehabilitation with the support of our medical department