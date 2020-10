Чисора и Усик застанаха лице в лице (видео + снимки)

Двамата замесени в дългоочаквания боксов сблъсък този уикенд Дерек Чисора и Александър Усик застанаха лице в лице на последната пресконференция преди голямата битка.

Двамата показаха уважение един към друг и запазиха добрия тон, като дори си размениха по усмивка и прегръдка. Джентълменското им поведение бе приветствано с усмивка и от боксовите мениджъри Еди Хърн и Дейвид Хей, които бяха плътно зад бойците.

