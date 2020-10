Тенис Надал с коментар за изхвърлянето на Джокович от US Open 29 октомври 2020 | 19:17 - Обновена Прочетена 1234 0



"Гледах голф у дома, когато Джокович беше дисквалифициран от US Open. Хората започнаха да ми изпращат съобщения. "Боже мой, гледаш ли какво се случва", казваха съобщенията. Започнах да гледам, когато го дисквалифицираха. Не мисля, че решаваха нещо. Беше ясно. Трябваше да бъде направено. Когато видях този момент, си помислих, че той е аут. Правилото е ясно. Това беше върхът на лошия късмет, жалко, че се получи така, но реферът, супервайзърът, нямаше други опции. Факт е, че това беше сложно решение, но ако не го бяха взели, нямаше да се придържат към правилата", коментира Краля на клея, който за 13-ата си рекордна титла на "Ролан Гарос" по-рано този месец разби Джокович на финала. Световният №2 Рафаел Надал коментира инцидента от началото на септември, който доведе до дисквалификацията на Новак Джокович от US Open. Изнервен от развоя на първия сет в мача си от осминафиналите срещу испанеца Пабло Кареньо Буста, сърбинът удари неволно с топка в гърлото странична съдийка, която се свлече на земята. След известно забавяне организаторите взеха решение да дисквалифицират световния №1, който бе топфаворит за титлата в отсъствието на Рафа Надал. Изравнилият се с Роджър Федерер по титли от "Големия шлем" (20) испанец разказа пред La Resistência как е разбрал за случилото се с Ноле и определи инцидента като "върха на лошия късмет"."Гледах голф у дома, когато Джокович беше дисквалифициран от US Open. Хората започнаха да ми изпращат съобщения. "Боже мой, гледаш ли какво се случва", казваха съобщенията. Започнах да гледам, когато го дисквалифицираха. Не мисля, че решаваха нещо. Беше ясно. Трябваше да бъде направено. Когато видях този момент, си помислих, че той е аут. Правилото е ясно. Това беше върхът на лошия късмет, жалко, че се получи така, но реферът, супервайзърът, нямаше други опции. Факт е, че това беше сложно решение, но ако не го бяха взели, нямаше да се придържат към правилата", коментира Краля на клея, който за 13-ата си рекордна титла на "Ролан Гарос" по-рано този месец разби Джокович на финала.

