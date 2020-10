Киелини се завърна към тренировките на Ювентус

Защитникът на Ювентус Джорджо Киелини се завърна към отборните тренировки, обявиха от клуба на официалния си сайт.

36-годишният италианец се контузи на 20 октомври в мача от първия кръг на Шампионската лига срещу Динамо Киев (2:0). Заради травмата играчът пропусна мача от Серия "А" срещу Верона (1:1), както и този с Барселона (0:2) в ШЛ. Киелини е изиграл 3 мача във всички турнири през този сезон.

Straight back to work for the Bianconeri, and @chiellini also returned to group training.#FinoAllaFine #ForzaJuve