Волейбол Отборите от волейболната Суперлига - сезон 2020/2021 29 октомври 2020 | 17:18 - Обновена Прочетена 119 0



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ОТБОРИТЕ, СУПЕРЛИГА 2020/2021 НЕФТОХИМИК Шампион: 5 пъти Носител на Купата на България: 4 пъти Носител на Суперкупата на България: 3 пъти Нови: Георги Братоев, Валентин Братоев, Теодор Салпаров, Ивайло Лалов, Златко Кьосев, Венцислав Трифонов, Николай Колев Напуснали: Добромир Димитров, Стефан Георгиев, Стоян Самунев, Кристиян Петров, Максим Дрозд, Христо Христов, Петър Христов, Георги Петров Състав Име Роден на Ръст Пост 1. Георги Братоев 21.10.1987 205 Р 2. Денис Карягин 28.09.2002 205 П 4. Златко Кьосев 24.05.1993 190 П 5. Венцислав Трифонов 19.01.1992 202 Ц 7. Ивайло Лалов 23.03.1992 177 Л 9. Илия Петков 10.10.1996 200 Ц 10. Валентин Братоев 21.10.1987 201 П 11. Мирослав Градинаров 10.02.1985 203 Д 12. Жани Желязков 15.09.1992 203 Д 13. Теодор Салпаров 16.08.1982 187 Л 14. Николай Колев 16.12.1997 203 Ц 15. Стефан Георгиев 04.06.1989 192 Р 16. Мартин Пенев 29.02.1984 195 П 18. Николай Николов 29.07.1986 206 Ц Ст. треньор: Николай Желязков Прогноза: 1-2 място ХЕБЪР ПАЗАРДЖИК Шампион: 1 път Носител на Купата на България: 2 пъти Носител на Суперкупата на България: 2 пъти Нови: Иван Станев, Иван Латунов, Пламен Шекерджиев Напуснали: Денис Чавдаров, Георги Братоев, Петър Божилов, Венцислав Рагин, Илиян Божков, Александър Симеонов Състав Име Роден на Ръст Пост 1. Стойко Ненчев 25.11.1984 200 Ц 3. Иван Станев 07.07.1985 190 Р 5. Иван Латунов 29.06.1990 202 Ц 7. Добромир Иванов 11.02.1988 183 Л 9. Мартин Симеонов 04.04.1989 190 П 10. Теодор Тодоров 01.09.1989 208 Ц 11. Спас Байрев 28.05.1993 200 Д 12. Петър Каракашев 11.02.1991 183 Л 14. Пламен Шекерджиев 21.05.1998 198 П 15. Тодор Алексиев 21.04.1983 205 П 16. Любомир Агонцев 26.07.1987 184 Р 17. Александар Ляфтов (СМак) 15.08.1990 198 П 18. Брадли Гънтър (Кан) 05.12.1993 198 Д 19. Николай Къртев 20.09.1995 204 Ц Ст. треньор: Атанас Петров Прогноза: 1-2 място ДОБРУДЖА Шампион: 1 път Носител на Купата на България: 2 пъти Нови: Методи Ананиев, Денис Чавдаров, Хакан Раиф, Венцислав Рагин, Любослав Телкийски, Живодар Иванов, Георги Манчев, Християн Димитров Напуснали: Иван Станев, Йордан Пеев, Пламен Шекерджиев, Иван Петров, Красимир Гайдарски, Иван Крачев, Алекс Николов, Александър Кордев, Франко Джакета Състав Име Роден на Ръст Пост 1. Методи Ананиев 17.02.1986 203 П 2. Денис Чавдаров 13.12.1992 201 Ц 3. Хакан Раиф 19.02.2002 200 Ц 4. Самуил Василев 07.06.2002 177 Л 5. Венцислав Рагин 08.04.1992 200 Ц 6. Светослав Арнаудов 01.12.1987 198 Ц 7. Димитър Маринков 09.09.1993 197 П 8. Любослав Телкийски 24.08.2001 195 Р 9. Живодар Иванов 25.02.2001 190 П 10. Мартин Мечкаров 23.08.1995 196 П 11. Жулиен Георгиев 24.08.1995 198 Д 12. Георги Манчев 20.07.1990 200 Р 13. Християн Димитров 20.11.1999 199 Д 15. Николай Тодоров 22.08.1991 191 Л Ст. треньор: Мирослав Живков Прогноза: 3-5 място МОНТАНА Шампион: 0 пъти Носител на Купата на България: 0 пъти Нови: Максим Сапожков (Рус), Георги Елчинов, Александър Кордев, Златан Йорданов, Виктор Костадинов, Мартин Кръстев, Максим Крескин (Рус) Напуснали: Миколай Сърнечки (Пол), Иван Латунов, Златко Кьосев, Тодор Вълчев, Милен Борисов, Борис Наков, Денимир Димитров, Максимилиан Талер (Ав) Състав Име Роден на Ръст Пост 1. Радослав Попов 02.17.1994 190 П 4. Мартин Божилов 04.11.1988 189 Л 5. Максим Сапожков (Рус) 11.15.2000 220 Д 6. Георги Елчинов 01.20.1990 195 П 7. Александър Кордев 11.20.1992 202 Ц 8. Любослав Симеонов 12.06.1995 194 Д 9. Димитър Калчев 05.20.1996 190 П 10. Тодор Костов 03.06.1996 197 Ц 11. Златан Йорданов 03.02.1991 197 П 12. Методи Методиев 03.12.1998 188 Л 13. Стефан Чавдаров 07.26.1995 205 Ц 17. Виктор Костадинов 04.28.1994 189 Р 18. Мартин Кръстев 09.02.1995 202 Ц 23. Максим Крескин (Рус) 01.08.2001 200 Р Ст. треньор: Даниел Пеев Прогноза: 3-5 място МАРЕК Шампион: 4 пъти Носител на Купата на България: 1 път Нови: Дафин Коцаков, Димитър Механджийски, Стефан Узунов, Калоян Балабанов, Цветелин Цветанов, Ангел Велков, Никола Карагьозов, Илиян Преспов, Димитър Дулчев, Константин Нешев Напуснали: Костадин Стойков, Владислав Иванов, Яни Георгиев, Златан Йорданов, Чоно Пенчев, Васил Петров, Петър Христосков, Георги Кирилов Състав 1. Хакан Хакъев 20.03.2002 192 П 2. Павел Душков 04.06.1992 201 Ц 3. Дафин Коцаков 06.12.1995 186 Л 4. Димитър Механджийски 05.03.2000 187 Л 5. Стефан Узунов 26.06.2000 185 Р 6. Калоян Балабанов 06.08.1998 198 П 7. Цветелин Цветанов 01.07.1997 197 П 8. Ивайло Дамянов 11.01.2003 202 Ц 9. Ангел Велков 11.03.1994 200 П 10. Светослав Станков 06.08.1996 195 Р 11. Никола Карагьозов 01.12.2004 184 Р 12. Илиян Преспов 07.09.1998 198 Д 13. Светослав Иванов 10.07.2000 198 П 14. Димитър Дулчев 02.12.1996 202 Д 15. Георги Бъчваров 10.03.2005 202 Д 16. Константин Нешев 06.02.2003 197 Д 17. Пламен Христов 30.04.2002 196 Ц 19. Любчо Янков 27.12.2001 203 Ц Ст. треньор: Виктор Карагьозов Прогноза: 6-8 място ПИРИН РАЗЛОГ Шампион: 0 пъти Носител на Купата на България: 0 пъти Нови: Стивън Димитров, Красимир Гайдарски, Александър Симеонов, Божидар Георгиев, Стилян Асенов, Константин Нечев, Петър Христов, Димитър Праматаров, Георги Ганджов Напуснали: Георги Чалъков, Дафин Коцаков, Йордан Желязков, Георги Елчинов, Любослав Телкийски, Николай Манчев, Константин Гаджалов, Благовест Лигов, Иван Велев, Тодор Димитров, Мартин Бергов Състав 1. Христо Колев 13.12.1989 189 Л 2. Петър Петров 29.01.2001 196 П 3. Стивън Димитров 20.07.2000 208 Ц 5. Красимир Гайдарски 23.02.1983 205 Ц 6. Александър Симеонов 06.01.1986 197 П 7. Божидар Георгиев 28.07.2001 196 Д 9. Виктор Копанаров 19.02.1994 186 Л 10. Стилян Асенов 23.04.1994 194 Р 11. Благовест Катранджиев 04.10.1981 200 П 12. Мартин Юруков 19.04.2002 208 П 13. Константин Нечев 16.12.1995 195 Р 14. Петър Христов 25.04.1984 197 Д 15. Димитър Праматаров 20.07.2003 194 П 20. Георги Ганджов 20.05.2003 195 Ц Ст. треньор: Северин Димитров Прогноза: 6-8 място ЦСКА Шампион: 30 пъти Носител на Купата на България: 19 пъти Нови: Делчо Раев, Красимир Георгиев, Велизар Кьосев Напуснали: Христо Цветанов, Симеон Александров, Владимир Станков Състав 1. Андрей Христов 27.03.2001 201 Ц 3. Даниел Минков 20.07.1999 195 Р 4. Християн Великов 20.06.2003 196 П 5. Делчо Раев 11.05.1990 185 Р 6. Велизар Кьосев 24.07.1983 198 Л 8. Иван Крачев 28.02.1990 205 Д 9. Ивайло Стефанов 19.07.1973 202 П 10. Валентин Пейчев 27.01.2000 181 Л 11. Красимир Георгиев 13.02.1995 205 Ц 12. Георги Татаров 10.05.2003 200 П 13. Димитър Димитров 11.12.2000 206 Д 14. Борислав Манолов 23.04.2001 201 Ц 15. Димитър Ковачев 30.03.2001 192 Ц 16. Андрей Николов 14.09.1990 203 Ц 17. Мартин Павлов 18.05.1998 190 П 18. Стефан Въртигов 06.01.2003 196 П Ст. треньор: Александър Попов Прогноза: 6-8 място ЛЕВСКИ Шампион: 15 пъти Носител на Купата на България: 14 пъти Нови: Христо Цветанов, Венислав Антов, Владимир Станков, Боян Йорданов, Владислав Иванов, Николай Захариев, Денислав Бърдаров, Калоян Ботев Напуснали: Методи Ананиев, Милослав Димов, Теодор Богданов, Делчо Раев, Смилен Мляков, Ивайло Лалов, Трифон Лапков, Дамян Огнянов Състав 1. Самуил Вълчинов 21.12.2001 198 П 2. Христо Цветанов 29.03.1978 198 Ц 3. Марк Макгивърн (Шот) 24.02.1983 198 Ц 4. Венислав Антов 06.04.2004 195 Д 5. Гордан Люцканов 11.04.1997 197 П 7. Лазар Бучков 12.05.2004 199 Ц 8. Владимир Станков 09.08.1996 190 Р 9. Владимир Гърков 02.10.2003 198 П 10. Стоил Палев 21.05.2003 187 Р 11. Александър Николов 30.11.2003 201 П 12. Кристиян Христов 17.08.2002 190 Р 13. Боян Йорданов 12.03.1983 197 Д 14. Дамян Колев 11.01.2002 176 Л 16. Владислав Иванов 14.03.1987 188 Л 17. Николай Захариев 18.03.2001 203 Ц 18. Денислав Бърдаров 03.05.2003 198 П 19. Калоян Ботев 28.10.2004 180 Л Ст. треньор: Андрей Жеков Прогноза: - ДУНАВ Шампион: 0 пъти Носител на Купата на България: 0 пъти Нови: Дейвид Кръстев, Димо Димов, Алекс Николов, Георги Чалъков, Борис Наков, Александър Илиев, Николай Манчев, Боян Христов Напуснали: Мартин Кръстев, Петър Бъчваров, Ангел Велков, Леон Тончев, Виктор Костадинов, Пресиян Георгиев, Цанко Цанков, Антон Стаменов, Ангел Павлов, Георги Манчев, Иван Чолев Състав 1. Дейвид Кръстев 18.04.1999 200 Д 2. Димо Димов 04.05.1999 195 Р 3. Христо Костов 29.10.1998 198 П 4. Симеон Добрев 15.04.2001 175 Л 5. Алекс Николов 03.07.1999 197 Д 6. Георги Чалъков 29.04.1990 212 Ц 7. Борис Наков 09.01.1994 200 Ц 8. Алксандър Дяков 01.05.2004 189 Ц 9. Александър Илиев 05.06.1994 193 П 10. Леон Тончев 27.10.1995 192 П 11. Ангел Павлов 05.03.1990 195 П 12. Николай Манчев 16.09.1997 190 Р 13. Боян Христов 28.04.2004 192 П 14. Антон Василиев 06.11.1991 185 Л 15. Владимир Христов 26.09.1990 Ц 16. Стефан Стоянов 09.10.1983 193 Р Ст. треньор: Данаил Милушев Прогноза: 9-11 място ЧЕРНО МОРЕ Шампион: 0 пъти Носител на Купата на България: 0 пъти Нови: Борис Начев, Ивайло Колев, Кристиян Димитров, Иван Йорданов, Пламен Пацов, Даниел Вълев, Красимир Митев, Александър Бояджиев, Кристиян Стефанов, Борислав Желязков Напуснали: Явор Генов, Христо Енков, Калоян Балабанов, Димитър Василев, Николай Колев, Траян Иванов, Христо Христов, Димитър Славов Състав 1. Данаил Димов 24.03.2003 201 Д 2. Борис Начев 22.04.2004 204 Ц 3. Йоан Кайряков 27.01.2000 195 Р 4. Ивайло Колев 08.04.2003 195 П 5. Кристиян Димитров 09.05.2003 192 П 6. Иван Йорданов 14.09.2003 190 П 7. Иван Манолов 08.12.2001 190 П 8. Петър Петров 27.06.2001 195 Д 9. Пламен Пацов 24.07.2003 184 Р 10. Даниел Вълев 05.12.2004 194 Р 11. Красимир Митев 20.07.2003 200 Ц 12. Александър Бояджиев 02.05.2003 180 Д 13. Борис Димов 04.07.1998 180 Л 14. Кристиян Стефанов 20.10.2004 185 Р 16. Борислав Желязков 25.06.2001 180 Л 17. Даниел Ал Атраш 18.10.2002 195 Ц Ст. треньор: Юлиян Тупанков Прогноза: 11-13 място АРДА Шампион: 0 пъти Носител на Купата на България: 0 пъти Нови: Тома Станков, Мустафа Ковачев, Гавраил Цепенишев, Енис Исмаил, Манол Янев, Михал Костадинов, Георги Евтимов, Сонер Яшар, Стефан Башев, Янко Ангелов, Станислав Вълков, Теодор Маринов, Петър Карагяуров Напуснали: Димо Димов, Васил Атанасов, Венцислав Трифонов, Христо Петков, Дейвид Кръстев, Владислав Лукаревски, Владимир Лобутов, Невен Нешев, Христо Петков, Атанас Цветанов, Александър Илиев, Николай Колев, Райчо Раев Състав 1. Тома Станков 22.03.1992 185 П 2. Мустафа Ковачев 26.04.2003 190 Ц 3. Гавраил Цепенишев 28.05.2005 176 Р 4. Младен Кавалджиев 27.11.1975 195 Ц 5. Енис Исмаил 21.07.1999 186 П 6. Манол Янев 29.04.2003 190 П 7. Михал Костадинов 17.07.1991 185 П 8. Георги Евтимов 21.07.2003 182 Ц 9. Сонер Яшар 08.10.1999 185 Р 10. Стефан Башев 10.07.2002 185 П 11. Янко Ангелов 09.03.2004 182 П 12. Станислав Вълков 04.10.2004 186 Д 13. Теодор Маринов 07.05.1978 185 Л 14. Петър Карагяуров 17.04.1990 186 Д Ст. треньор: Иван Халачев Прогноза: 14-16 място СЛАВИЯ Шампион: 8 пъти Носител на Купата на България: 10 пъти Нови: Деян Тодоров, Цветослав Николовски, Иван Пенев, Алекси Мицев, Силви Зарков, Денислав Христов, Георги Влахов, Николай Градинарски, Боян Михайлов Напуснали: Стилян Асенов, Милан Миланов, Димитър Механджийски, Мирослав Тодоров, Иван Стоименов, Стивън Димитров, Георги Андонов, Божидар Георгиев, Николай Захариев Състав 1. Борислав Николов 07.06.2003 195 Р 3. Деян Тодоров 22.06.2004 191 П 4. Цветослав Николовски 16.05.2002 197 Ц 5. Васил Николов 26.05.2002 188 П 6. Иван Пенев 18.04.2003 184 Л 7. Алекси Мицев 09.10.2003 185 Л 8. Апостол Боянов 11.06.2003 201 Д 10. Силви Зарков 30.03.2003 195 Ц 11. Денислав Христов 24.06.2003 Л 12. Виктор Недялков 27.09.2003 199 П 13. Виктор Бодуров 05.07.2003 199 Ц 14. Георги Влахов 18.12.2001 186 Ц 16. Николай Градинарски 17.12.2005 187 Р 19. Боян Михайлов 07.04.2003 186 П Ст. треньор: Иван Димитров Прогноза: 14-16 място БЕРОЕ Шампион: 0 пъти Носител на Купата на България: 0 пъти Нови: Симеон Александров, Иван Чолев, Дамян Огнянов Напуснали: - Състав 1. Симеон Александров 18.02.1988 193 П 2. Милослав Димов 21.07.1988 202 Ц 3. Иван Чолев 29.02.1996 198 Д 7. Дамян Огнянов 14.05.2001 202 Ц 8. Живко Донев 06.11.2002 202 Д 10. Иван Дамянов 31.05.1987 197 Д 11. Георги Захариев 31.07.2003 198 Р 12. Пламен Христов 10.03.1993 190 Р 13. Йоан Василев 22.03.2000 200 П 14. Сезер Сали 24.02.2003 195 Д 15. Руси Желев 21.12.2001 198 П 16. Чавдар Съловски 08.03.2002 190 Р 17. Иван Тасев 11.03.2003 197 П 18. Мартин Делиев 07.01.2003 196 Ц 19. Мартин Иванов 12.07.1997 185 Л 20. Стоян Димитров 18.09.2003 193 П 30. Християн Бацкаров 26.01.2004 190 Ц Ст. треньор: Иван Тасев Прогноза: 11-13 място ЛОКОМОТИВ ПД Шампион: 0 пъти Носител на Купата на България: 0 пъти Нови: Тодор Вълчев, Петър Христосков, Добромир Димитров, Мартин Иванов, Васил Атанасов, Костадин Гаджанов Напуснали: - Състав 1. Борислав Чукалов 03.02.1994 190 П 2. Петко Иванов 01.08.2001 188 Л 4. Тодор Вълчев 18.01.1989 195 П 5. Петър Христосков - 205 Д 6. Мартин Палийски 02.10.1989 200 Ц 7. Добромир Димитров 07.07.1991 195 Р 9. Мартин Иванов 04.02.1992 187 Л 10. Васил Атанасов 05.02.1993 205 Ц 12. Евгени Георгиев 29.02.1992 188 Р 13. Костадин Гаджанов 18.03.1986 207 Ц 14. Венцислав Георгиев 14.01.1989 202 Д 15. Теодор Стратиев 17.06.2003 203 Д 18. Руслан Шевцов 18.05.1986 200 П Ст. треньор: Владимир Орлов Прогноза: - БОТЕВ ЛУКОВИТ Шампион: 0 пъти Носител на Купата на България: 0 пъти Нови: - Напуснали: - Състав 1. Калоян Калчев 02.05.2002 189 П 2. Даниел Николаев 13.09.2004 184 П 3. Йордан Георгиев 16.04.2004 188 Р 4. Иван Панков 03.06.2000 200 Д 5. Людмил Бенов 14.06.1998 195 Р 6. Иван Маринов 24.02.1990 199 Д 7. Теодор Чипилов 08.08.1978 200 П 8. Пламен Тодоров 11.03.1987 196 Ц 9. Цветослав Цаков 14.11.1992 195 П 10. Мирослав Братанов 03.08.1993 195 П 11. Милен Симеонов 12.11.1999 195 Ц 12. Преслав Павлинов 16.12.2005 175 Р 13. Иван Иванов 16.11.2002 186 П 14. Борис Борисов 04.02.1998 196 Ц 17. Валери Георгиев 25.11.2000 193 Л Ст. треньор: Пламен Тодоров Прогноза: 11-13 място ТЕТЕВЕН Шампион: 0 пъти Носител на Купата на България: 0 пъти Нови: - Напуснали: - Състав 1. Георги Стоянов 05.05.1997 194 П 3. Даниел Тошев 27.08.2001 198 Ц 4. Павел Иванов 06.09.1995 189 Р 5. Мартин Боев 05.06.2001 187 Р 6. Крисиян Петров 23.04.1997 180 Л 7. Крисиян Цветанов 26.12.2002 187 Д 8. Мартин Пърлев 14.02.2003 186 П 9. Стефан Иванов 31.03.1997 198 Д 10. Руско Тонев 04.09.1999 200 Ц 11. Цветан Маринов 06.06.2001 175 Л 12. Марин Маринов 06.06.2001 185 П 14. Мирослав Христов 04.02.2003 182 Р 15. Ангел Неев 22.09.1998 192 Ц 16. Николай Петров 01.03.1993 185 П 17. Илиян Иванов 02.07.1997 192 П Ст. треньор: Петър Мечкаров Прогноза: 14-16 място "Тема Спорт"

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