Перфектна седмица за английските отбори в ШЛ

Английските отбори се представиха много силно в мачовете си в Шампионската лига през тази седмица. И четирите тима постигнаха победи, като всеки от тях запази и "суха" мрежа. Така общата головата разлика от двубоите им в турнира през изминалите два дни е 14:0 в тяхна полза.

Във вторник Ливърпул победи с 2:0 Мидтиланд на "Анфийлд". По същото време Манчестър Сити спечели гостуването си на Марсилия с 3:0. В сряда Челси постигна убедителен успех с 4:0 при гостуването си на Краснодар, а малко по-късно Манчестър Юнайтед разгроми с 5:0 РБ Лайпциг на "Олд Трафорд". Днес предстои да разберем дали Арсенал, Тотнъм и Лестър ще повторят това постижение, но в Лига Европа.

Liverpool: 2-0 win

Man City: 3-0 win

Chelsea: 4-0 win

Man Utd: 5-0 win



English clubs scored 14 and conceded NONE in the Champions League this week pic.twitter.com/1Itr6efuj3