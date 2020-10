Тенис Добра и лоша новина от Париж за тенис феновете 29 октомври 2020 | 16:38 - Обновена Прочетена 179 0



Following the latest announcements by the French government, the #RolexParisMasters, which will be played at the Accord Arena from 31st October to 8th November, will be closed to the public >> https://t.co/iKY6xC7afD — ROLEX PARIS MASTERS (@RolexPMasters) October 29, 2020 Сред участниците в турнира е и Григор Димитров, който миналата година се представи силно и достигна до полуфиналите, а там бе спрян от шампиона Новак Джокович. Тази година Джокович пропуска надпреварата. Сърбинът предпочете да играе тази седмица във Виена. Миналогодишният финалист Денис Шаповалов (Канада) също пропуска турнира, а главни фаворити за титлата се очертава да бъдат испанската суперзвезда Рафаел Надал и шампионът на US Open Доминик Тийм (Австрия). Стана ясна съдбата на турнира от категория "Мастърс" в Париж тази година. Добрата новина е, че престижното състезание ще се състои по план между 31 октомври и 8 ноември. Лошата е, че предвид световната коронавирус криза турнирът ще се проведе без зрители на трибуните в зала Accor Arena.Сред участниците в турнира е и Григор Димитров, който миналата година се представи силно и достигна до полуфиналите, а там бе спрян от шампиона Новак Джокович. Тази година Джокович пропуска надпреварата. Сърбинът предпочете да играе тази седмица във Виена. Миналогодишният финалист Денис Шаповалов (Канада) също пропуска турнира, а главни фаворити за титлата се очертава да бъдат испанската суперзвезда Рафаел Надал и шампионът на US Open Доминик Тийм (Австрия). 0



