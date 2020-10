НБА Брадли Бийл: Има отбори, които се пробват да ме вземат 29 октомври 2020 | 16:39 Прочетена 141 0



Звездата на Вашингтон Уизардс Брадли Бийл сподели мнението си за трансферните слухове, в които бива замесвано името му напоследък. 27-годишният реализатор призна за интерес от останалите клубове и заяви, че това се случва често в последните години. "Наистина има отбори, които се опитват да сглобят сделка за мен. Обаждат се, интересуват се, пробват дали могат да ме вземат. Това не е тайна, тъй като в последните години се случва често. Не смятам, че това трябва да ме разсейва. Приемам го като знак за уважение и също така - като мотивация. Опитвам се да продължавам да играя по познатия начин и да си остана същият професионалист, какъвто съм бил винаги", каза Бийл в подкаста “The Old Man & The Three”. "Teams are trying. A lot of them are calling, a lot of them are inquiring and putting packages together -- trying to see if they can get me. That's not a secret."



В последно време, според слуховете, сред най-сериозните кандидати за Брадли Бийл са отборите на Голдън Стейт Уориърс и Лос Анджелис Лейкърс. През миналия сезон 191-сантиметровият баскетболист регистрира средни показатели от 30.5 точки, 4.2 борби и 6.1 асистенции за 36.0 минути на полето. През следващата кампания, ако не се стигне до размяна, Бийл отново ще оформи гардовото дуо с плеймейкъра Джон Уол, който се завръща след двугодишно отсъствие от баскетболния паркет.



