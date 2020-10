Уайлдър призна, че Лундстрам няма да остане в Шефилд

Мениджърът на Шефилд Юнайтед Крис Уайлдър призна, че по всяка вероятност полузащитникът Джон Лундстрам ще напусне клуба през януарския трансферен прозорец, след като е отхвърлил предложената му оферта за нов договор. Лундстрам, който бе привлече при "остриетата" от тима на Оксфорд Юнайтед през 2017 година, е в последната година от контракта си.

"Много съм ядосан от цялата ситуация. Картите са на масата и вярвам, че Джон трябва да подпише този договр. Ние му предложихме много добър договор, който е съпоставим с тези на останалите ни водещи играчи, но той взе своето решение и го отхвърли", каза Уайлдър по адрес на 26-годишния футболист.

Chris Wilder has confirmed this morning that John Lundstram won’t be signing a new contract with Sheffield United.



“It’s been very frustrating. We’ve offered him a very attractive contract.



Him and his agent have made a decision that he doesn't want to sign it."