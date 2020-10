Дарил Мори сменя Хюстън с Филаделфия

Бившият генерален мениджър на Хюстън Рокетс Дарил Мори е пред финализиране на сделка, с която ще стане президент на баскетболните операции в тима на Филаделфия 76ърс, съобщава ESPN. 48-годишният специалист напусна Хюстън преди две седмици, след като в продължение на 13 години оглавяваше фронт офиса на "ракетите", като ги превърна в един от най-постоянните отбори в лигата, макар и през този период те никога да не успяха да достигнат до финалите в НБА.

Sixers are in "advanced talks" to hire Daryl Morey to oversee basketball ops, per @wojespn pic.twitter.com/Sq9n8mLKfG