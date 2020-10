Дани Грийн: Не смятам, че ще видим ЛеБрон в игра в първия месец от новия сезон

Вече е напълно ясно, че ръководството на НБА има за цел следващият сезон да започне на 22 декември. Тази идея бе предложена на Борда на директорите и в момента се съгласува с Асоциацията на играчите, но баскетболистите не изглеждат особено доволни от "толкова ранен рестарт". Гардът на шампионите от ЛА Лейкърс Дани Грийн разкри, че колегите му няма да съгласни с рестарт на 22 декември, като даде за пример лидера на "езерняците" ЛеБрон Джеймс, когото може и да не видим в игра в първия месец от новия сезон. Играчите в НБА са против плановете за 72 мача през следващия редовен сезон

"Повечето играчи няма да са съгласни с идеята сезонът да започне на 22 декември. В нашия състав разполагаме с доста по-голям брой ветерани, отколкото млади момчета, и за тях ще се окаже трудно да се завърнат на паркета толкова бързо. Дори не смятам, че ЛеБрон Джеймс ще играе в първия месец от новия сезон. Може би ще тренира с нас, ще изиграе някой мач, но като цяло не очаквам играчите да изявят желание за толкова ранен рестарт", сподели Грийн в "The Ringer NBA Show".

Lakers guard Danny Green on the proposed Dec. 22 start to next season:



"If we start in December, I think most guys [are like] 'I'm not going to be there... to have that quick of a restart, I wouldn't expect [LeBron] to be there for the 1st month of the season." pic.twitter.com/NYqNxzNEmZ