ЦСКА-София Cska-Sofia

Арда (Кърджали) 1:1 ЦСКА-София

последен:
25.10.2020

ЦСКА-София - Царско село

следващ:
01.11.2020

създаване: 1948г.
стадион: "Българска армия"
президент: Гриша Ганчев
треньор: Стамен Белчев
web: ЦСКА-София / bgclubs.eu

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БГ Футбол

ЦСКА не е в Италия на разходка, закани се Моралес

28 октомври 2020 | 20:58 - Обновена
Прочетена 728
Даниел Моралес, който заедно с Красимир Чомаков и Кирил Динчев, ще води ЦСКА-София в утрешния мач с Рома в Лига Европа, заяви, че "червените" не са в Италия на разходка.

ЦСКА-София заминаха за Рим@@@

"Трябва да играем със самочувствие. Отборът на ЦСКА има потенциал, трябва да вярваме в себе си. Указанията са предадени на футболистите. Не сме дошли на разходка и да видим стадиона, трябва да се представим на ниво - ЦСКА да се върне, където му е мястото", каза Моралес в Рим.

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Добави коментар ›› Коментари (10)

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Правилно!
(Гост) 10
отговор
28 октомври 2020 | 21:22

Литекс е на разходка. ЦСКА умре! Рейтинг: 0 0

УЕФА
(Гост) 9
отговор
28 октомври 2020 | 21:20

ЦСКА е в София, а ТАМ някъде е "цска ТИРЕ софия" - Ловеч!!! Рейтинг: 0 0

Либерта
(Гост) 8
отговор
28 октомври 2020 | 21:18

Тука ще има свадба Рейтинг: 0 0

Стратега от с.Мировяне
(Гост) 7
отговор
28 октомври 2020 | 21:16

Латекса ше загуби в Италия...надявам се 'не,но едва ли....изненади на такова ниво,и в България Лудогорец води по точки,има много мачове...вече Божинов е в Левски,знаете...интересни мачове ще има,ЦСКА с цифрите са добри,във футбола всичко може,всички играят за победа...ситуацията с Ковид 19 носи усложнения,в цял свят се съобразяват,важното е да няма контузии и да се представят на добро ниво нашите. За шампион не се знае има много мачове,Локо Пд,ЦСКА,Лудогорец...трудно може да се каже ,но това е футбола. Лека вечер. Рейтинг: 1 2

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......
(Гост)
28 октомври 2020 | 21:23

ТИХО СМОТАНЯК Рейтинг: 0 0

10 малки негърчета
(Гост) 6
отговор
28 октомври 2020 | 21:13

Този не беше ли в Ловеч? Госпдарското им джудже не беше ли в Ловеч? Голяма част от футболистите 2016 - 2017 не дойдоха ли от Ловеч? Защо кьопавия извади отбора? Защо Литекс играе във втора лига? Някоя ловешка чорба ще отговори ли, или пак имате фалос в устите? Рейтинг: 1 2

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Митяф
(Гост) 5
отговор
28 октомври 2020 | 21:11

Ох мамуу Рейтинг: 0 0

Пидирунгел
(Гост) 4
отговор
28 октомври 2020 | 21:10

"ЦСКА не е в Италия на разходка"... Много е прав тоя Моралес. ЦСКА омре отдавна и в момента ги глозгат червеите под земята. ЦСКА не е в Италия на разходка, а Литекс. Рейтинг: 4 3

Чичо Петко
(Гост) 3
отговор
28 октомври 2020 | 21:08

Момче - утре отивате на 5-6 гола ! Всичко друго е утопия ! Рейтинг: 1 1

Шиши
(Гост) 2
отговор
28 октомври 2020 | 21:07

Кое цска не е на разходка? Рейтинг: 3 2

аз и ти
(Гост) 1
отговор
28 октомври 2020 | 21:05

оффф тоя и той откъде го изкопаха литекс Рейтинг: 2 3 


							
						


							
					

					
					
						


						




          

            

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                  Лекарите от ВМА, "Пирогов", "Света Анна" и Спешна помощ призоваха за спазване на мерките

                
              

              

                
                  Германска лаборатория произведе фалшиви положителни резултати за COVID-19
                
                
                  Германска лаборатория произведе фалшиви положителни резултати за COVID-19

                
              

            

            
            
          

		
	













			
			
			

			


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