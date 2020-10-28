БГ Футбол ЦСКА не е в Италия на разходка, закани се Моралес 28 октомври 2020 | 20:58 - Обновена Прочетена 728 0



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Даниел Моралес, който заедно с Красимир Чомаков и Кирил Динчев, ще води ЦСКА-София в утрешния мач с Рома в Лига Европа, заяви, че "червените" не са в Италия на разходка. @@@

"Трябва да играем със самочувствие. Отборът на ЦСКА има потенциал, трябва да вярваме в себе си. Указанията са предадени на футболистите. Не сме дошли на разходка и да видим стадиона, трябва да се представим на ниво - ЦСКА да се върне, където му е мястото", каза Моралес в Рим.

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