ЦСКА не е в Италия на разходка, закани се Моралес

|
|
Новини Видео Фотогалерия Програма Статистика Класиране Футболисти Успехи Стадион Треньор Президент
|
На живо
|
|
БГ Футбол
Даниел Моралес, който заедно с Красимир Чомаков и Кирил Динчев, ще води ЦСКА-София в утрешния мач с Рома в Лига Европа, заяви, че "червените" не са в Италия на разходка.
Още по темата
|
›› Видео
›› БГ Футбол
›› Live Scores
Календар
календар затвори
Няма мачове днес.
›› ЦСКА
›› Novini.bg
Левски | ЦСКА | Лудогорец | Първа лига | Втора лига | Национални отбори по футбол | Купа на България | Англия | Испания | Италия | Германия | Франция | Русия | Шампионска лига | Лига Европа | Мачове на живо | Волейбол | Тенис | Формула 1 | Баскетбол
Съдържанието на този уеб сайт и технологиите, използвани в него, са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Агенция Спортал, освен ако изрично е посочено друго. Допуска се публикуване на текстови материали само след писмено съгласие на Агенция Спортал, посочване на източника и добавяне на линк към www.sportal.bg. Използването на графични и видео материали, публикувани в сайта, е строго забранено. Нарушителите ще бъдат санкционирани с цялата строгост на закона.
Fans on Facebook
Follow us on Twitter
Video on Youtube
Този уебсайт е собственост на Sportal Media Group
(Гост) 10
отговор
Литекс е на разходка. ЦСКА умре! Рейтинг: 0 0
(Гост) 9
отговор
ЦСКА е в София, а ТАМ някъде е "цска ТИРЕ софия" - Ловеч!!! Рейтинг: 0 0
(Гост) 8
отговор
Тука ще има свадба Рейтинг: 0 0
(Гост) 7
отговор
Латекса ше загуби в Италия...надявам се 'не,но едва ли....изненади на такова ниво,и в България Лудогорец води по точки,има много мачове...вече Божинов е в Левски,знаете...интересни мачове ще има,ЦСКА с цифрите са добри,във футбола всичко може,всички играят за победа...ситуацията с Ковид 19 носи усложнения,в цял свят се съобразяват,важното е да няма контузии и да се представят на добро ниво нашите. За шампион не се знае има много мачове,Локо Пд,ЦСКА,Лудогорец...трудно може да се каже ,но това е футбола. Лека вечер. Рейтинг: 1 2
Този коментар е твърде голям. Ако искате да го прочетете натиснете тук
(Гост)
ТИХО СМОТАНЯК Рейтинг: 0 0
(Гост) 6
отговор
Този не беше ли в Ловеч? Госпдарското им джудже не беше ли в Ловеч? Голяма част от футболистите 2016 - 2017 не дойдоха ли от Ловеч? Защо кьопавия извади отбора? Защо Литекс играе във втора лига? Някоя ловешка чорба ще отговори ли, или пак имате фалос в устите? Рейтинг: 1 2
Този коментар е твърде голям. Ако искате да го прочетете натиснете тук
(Гост) 5
отговор
Ох мамуу Рейтинг: 0 0
(Гост) 4
отговор
"ЦСКА не е в Италия на разходка"... Много е прав тоя Моралес. ЦСКА омре отдавна и в момента ги глозгат червеите под земята. ЦСКА не е в Италия на разходка, а Литекс. Рейтинг: 4 3
(Гост) 3
отговор
Момче - утре отивате на 5-6 гола ! Всичко друго е утопия ! Рейтинг: 1 1
(Гост) 2
отговор
Кое цска не е на разходка? Рейтинг: 3 2
(Гост) 1
отговор
оффф тоя и той откъде го изкопаха литекс Рейтинг: 2 3