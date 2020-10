Бокс Майк Тайсън ще се опита да нокаутира Рой Джоунс максимално бързо 28 октомври 2020 | 19:35 Прочетена 335 0



Джоунс е на 51 години и има титли в средната, супер средната полутежката и тежката категории, но е извън ринга от 2018-та. Битката им е планирана като "демонстративна" за 8 рунда в Лос Анджелис. Роуч наскоро се е видял с Тайсън и спроед разговори им той очаква Тайсън да излезе директно с тежки удари и да нокаутира опонента си.



"Говорих с Майк преди 10 дни и му казах, че не разбирам смисъла от думата 'демонстративна битка'. Той се засмя - знаеше какво имам предвид. Майк е боец от старата школа, който има само една скорост - напред," каза Роуч. "И знам, че когато гонгът удари, Майк веднага ще се развърти с тежките удари. Мисля, че ще нокаутира Рой Джоунс. Но предупредих Майк да бъде внимателен от удара с лявата ръка в тялото на Рой. С този удар Рой нокаутира Върджил Хил."

