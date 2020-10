Словенецът Примож Роглич спечели осмия етап от Обиколката на Испания и се доближи само на 13 секунди от носителя на "червеното трико" Ричард Карапас в генералното класиране.

Именно Роглич и Карапас водеха люта битка в края на днешния 164-километров етап от Логроньо до Алто де Монкалвийо. Състезателят на "Йъмбо-Висма" обаче успя да наложи своето темпо в последните два километра и финишира с време от 4 часа, 7 минути и 8 секунди. За Роглич това бе втора етапна победа във "Вуелтата" след тази в първия етап. Еквадорецът Карапас от отбора на "Инеос" остана втори на 13 секунди, а трети на 19 секунди зад Роглич завърши ирландецът Дан Мартин.

