Юта Джаз смени собствеността си

След 35 години като собственици на отбора на Юта Джаз семейство Милър реши да го продаде на бизнесмена Райън Смит, съобщи клубът от Националната баскетболна асоциация Сделката е на стойност 1,66 милиарда долара.

40-годишният Смит е дългогодишен фен на отбора и често посещава мачове на "джазмените" заедно със съпругата си Ашли. Той е основател и президент на софтуерната компанията "Куалтрикс", която бе продадена на германския софтуерен гигант за сумата от 8 милиарда долара през 2018 година. Според медиите в САЩ в сделката за Юта Джаз Райън Смит ще придобие и правата над залата на тима "Вивинт Арена".

Gail Miller and family announce agreement to sell majority interest in Utah Jazz and other sports and entertainment businesses to Qualtrics founder @RyanQualtrics.



