"Олд Трафорд" може да приеме до 23 500 души за мачовете от Висшата лига

Изпълнителният директор на Манчестър Юнайтед Колет Роуч съобщи, че стадион "Олд Трафорд" е модифициран и ще може да приема по 23 500 души на мач при спазване на всички мерки за безопасност. Заради пандемията от коронавирус феновете във Великобритания не са посещавали футболни мачове от март месец насам.

An update on fans' return to Old Trafford #MUFC