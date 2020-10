Барселона вече има нов президент

Карлес Тускетс е назначен за временно изпълняващ длъжността президент на Барселона, обявиха официално от испанския футболен клуб. Тускетс зае поста заради статута му на президент на икономическата комисия на клуба. Освен това бяха обявени имената на членовете на управителния комитет на Барселона.

