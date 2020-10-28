БГ Футбол

Георги Иванов с наряд за дербито във Втора лига

28 октомври 2020 | 15:50 - Обновена
Прочетена 213
Георги Иванов с наряд за дербито във Втора лига
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Съдийския назначения за 12-ия кръг във Втора лига:

31 октомври 2020 година, събота 12:45 часа
ПФК Септември София - ФК Кариана
ГС: Георги Юлиянов Иванов
АС1: Марин Иванов Бонев АС2: Стоян Иванов Стоянов
4-ти: Благой Кирилов Манов
СН: Милко Петков Николов

31 октомври 2020 година, събота 14:30 часа
ФК Струмска слава 1927 - Миньор Перник
ГС: Николай Йорданов Колев
АС1: Мартин Руменов Ангелов АС2: Георги Димчев Великов
4-ти: Мирослав Константинов Кузманов
СН: Владимир Йорданов Владимиров

31 октомври 2020 година, събота 14:30 часа
Хебър 1918 - ПФК Нефтохимик 1962 АД
ГС: Красимир Маргаритов Кръстев
АС1: Владимир Здравков Хубенов АС2: Светослав Станимиров Стойчев
4-ти: Мустафа Севди Шефкет
СН: Иван Богданов Кюркчиев

1 ноември 2020 година, неделя 14:30 часа
ОФК Янтра 2019 - ОФК Локомотив Горна Оряховица
ГС: Красен Иванов Георгиев
АС1: Мирослав Николаев Симеонов АС2: Калин Валентинов Киров
4-ти: Стилян Стоянов Колев
СН: Ивайло Серьожев Лазаров

1 ноември 2020 година, неделя 14:30 часа
Септември Симитли - Спортист 2009 Своге
ГС: Димо Стоянов Димов
АС1: Стефан Делчев Делчев АС2: Васил Стоянов Шавов
4-ти: Валентин Георгиев Станчев
СН: Антон Янков Терзиев

2 ноември 2020 година, понеделник 15:30 часа
ФК Пирин АД - ФК Литекс
ГС: Васил Петров Минев
АС1: Георги Петров Георгиев АС2: Тодор Василев Вуков
4-ти: Димитър Цолов Буров
СН: Стефан Спасов Иванов

2 ноември 2020 година, понеделник 16:00 ч.
ФК Созопол - ПФК Лудогорец 1945 II
ГС: Петър Георгиев Кузев
АС1: Венцислав Бориславов Банчев АС2: Мартин Тодоров Мачев
4-ти: Никола Павлов Петров
СН: Красимир Здравков Стойчев
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SPORTAL.BG
Спортни новини		 Прочетена 213

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