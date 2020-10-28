Волен Чинков ще свири Лудогорец - Левски

Волен Чинков ще ръководи неделното дерби между Лудогорец и Левски в efbet Лига. Ето съдийските назначения за 11-ия кръг от първенството: 30 окт 2020 г. петък 17:00 ч. ПФК Черно море - ФК ЦСКА 1948 ГС: Георги Кънчев Димитров АС1: Петър Николов Джугански АС2: Георги Любомиров Минев 4-ТИ: Иво Венциславов Андреев СН: Георги Василев Йорданов 30 окт 2020 г. петък 19:15 ч. ПФК Локомотив 1926 - ПФК Монтана 1921 ГС: Ивелин Венциславов Занев АС1: Даниел Милков Ников АС2: Христо Пламенов Хаджийски 4-ТИ: Радослав Петров Гидженов СН: Георги Крумов Виделов 31 окт 2020 г. събота 16:30 ч. ПФК Славия 1913 - ПФК Ботев ГС: Петър Кирилов Костадинов АС1: Димо Дамянов Вълчев АС2: Красимир Атанасов Атанасов 4-ТИ: Ивайло Красимиров Ненков СН: Костадин Ангелов Гергинов 31 окт 2020 г. събота 18:45 ч. ПФК Берое - ФК Арда ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Мартин Иванов Димитров 4-ТИ: Георги Николов Николов СН: Антон Симеонов Генов 1 ное 2020 г. неделя 16:45 ч. ПФК ЦСКА-София - ФК Царско село 2015 ГС: Станимир Лозанов Тренчев АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Иво Николаев Колев 4-ТИ: Петър Григоров Григоров СН: Евгени Георгиев Георгиев 1 ное 2020 г. неделя 19:15 ч. ПФК Лудогорец 1945 - ПФК Левски ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Димитър Божидаров Стоилов АС2: Димитър Добромиров Димитров 4-ТИ: Георги Милков Гинчев СН: Кольо Димитров Данев 2 ное 2020 г. понеделник 18:00 ч. ПОФК Ботев Враца - ФК Етър ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Диян Христов Вълков 4-ТИ: Васимир Маруан Ел-Хатиб СН: Кирил Петков Йорданов

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