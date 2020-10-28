БГ Футбол

Волен Чинков ще свири Лудогорец - Левски

28 октомври 2020 | 15:39
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Волен Чинков ще свири Лудогорец - Левски
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Волен Чинков ще ръководи неделното дерби между Лудогорец и Левски в efbet Лига. Ето съдийските назначения за 11-ия кръг от първенството:

30 окт 2020 г. петък 17:00 ч.
ПФК Черно море - ФК ЦСКА 1948
ГС: Георги Кънчев Димитров АС1: Петър Николов Джугански АС2: Георги Любомиров Минев
4-ТИ: Иво Венциславов Андреев
СН: Георги Василев Йорданов

30 окт 2020 г. петък 19:15 ч.
ПФК Локомотив 1926 - ПФК Монтана 1921
ГС: Ивелин Венциславов Занев АС1: Даниел Милков Ников АС2: Христо Пламенов Хаджийски
4-ТИ: Радослав Петров Гидженов
СН: Георги Крумов Виделов

31 окт 2020 г. събота 16:30 ч.
ПФК Славия 1913 - ПФК Ботев
ГС: Петър Кирилов Костадинов АС1: Димо Дамянов Вълчев АС2: Красимир Атанасов Атанасов
4-ТИ: Ивайло Красимиров Ненков
СН: Костадин Ангелов Гергинов

31 окт 2020 г. събота 18:45 ч.
ПФК Берое - ФК Арда
ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Мартин Иванов Димитров
4-ТИ: Георги Николов Николов
СН: Антон Симеонов Генов

1 ное 2020 г. неделя 16:45 ч.
ПФК ЦСКА-София - ФК Царско село 2015
ГС: Станимир Лозанов Тренчев АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Иво Николаев Колев
4-ТИ: Петър Григоров Григоров
СН: Евгени Георгиев Георгиев

1 ное 2020 г. неделя 19:15 ч.
ПФК Лудогорец 1945 - ПФК Левски
ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Димитър Божидаров Стоилов АС2: Димитър Добромиров Димитров
4-ТИ: Георги Милков Гинчев
СН: Кольо Димитров Данев

2 ное 2020 г. понеделник 18:00 ч.
ПОФК Ботев Враца - ФК Етър
ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Диян Христов Вълков
4-ТИ: Васимир Маруан Ел-Хатиб
СН: Кирил Петков Йорданов

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Спортни новини		 Прочетена 330

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A3
(Гост) 1
отговор
28 октомври 2020 | 15:56

горко им и на двата отбора Рейтинг: 0 0

Дидо
(Гост)
28 октомври 2020 | 15:59

Що бе, Чинков е един от най-верните последователи на каузата. Така са се спекли, че почват от по-рано да се презастраховат да им избяга 10-тата. Инак за баланс по-следващия кръг ще подрежат крилата на буферите за баланс. Рейтинг: 0 0 


							
						


							
					

					
					
						






          

            

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