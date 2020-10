Баскетбол Streetball – Нека превърнем мечтите в реалност 28 октомври 2020 | 14:50 Прочетена 73 0



Мечтата на БХКУ „Левски" изглежда все по-реална. Тя е свързана със закупуването на специализиран бус, с който играчите на колички да се придвижват на турнири в България и чужбина. Инициативите, насочени към постигане на целта продължават, като този път в името на каузата се обединяват Българска Баскетболна Лига и 3х3 Bulgaria, в партньорство с Bulgarian Basketball Federation и Столична община- район "Триадица".Идеята е този уикенд (31.10) да бъде проведен благотворителен турнир - „Streetball - Let's Make Our Dreams Come True". Участие в него могат да вземат всички желаещи, като възрастовите групи са за до 15 години, до 18 г., над 18 г. и корпоративна група. Таксата за участие във възрастова група над 18 г. е 60 лв. на отбор, докато при корпоративната група ще се състезават фирмени тимове, които желаят да подкрепят каузата. Таксата за участие е 200 лв. за отбор, като всички събрани средства ще отидат за подпомагане каузата за закупуване на специален бус за отборите по баскетбол на колички!Всеки, който иска да подкрепи допълнително събитието, ще може да го направи в деня на турнира в специално разположените за това урни.До момента са събрани 50% от нужната сума за закупуване на буса, която е в размер на 100 000 лева.Записване за турнира може да направите в сайта play.fiba3x3.com • Начало на Let's Make Our Dreams Come True: от 10:00 часа;• Приблизителен час на приключване на турнира: 19:00 часа.В 16:00 часа ще се проведат демонстративни мачове по баскетбол на колички.Всички приятели на баскетбола са добре дошли на събитието!



