Формула 1 Гасли остава в Алфа Таури и през 2021 година 28 октомври 2020 | 13:45 Прочетена 44 0



копирано

Пиер Гасли удължи своя договор с отбора на Алфа Таури във Формула 1 с още една година, това бе потвърдено от пилота и италианския тим. #FullGAS for 2021?



We'll drink to that! pic.twitter.com/fgGLR1hsyg — Scuderia AlphaTauri (@AlphaTauriF1) October 28, 2020 След като направи своя дебют с тогава известния като Торо Росо отбор в Гран При на Малайзия през 2017 година, французинът прекара цяла година във Фаенца през 2018 преди през 2019 да получи промоция в Ред Бул. В основния отбор на „Биковете“ Гасли прекара само половин година, след което бе върнат в Торо Росо по време на лятната пауза заради слабите си резултати като съотборник на Макс Верстапен. След връщането си в Торо Росо обаче формата и резултатите на младия пилот се подобриха и той записа своето първо класиране на подиума по време на лудото Гран При на Бразилия през миналата година. А най-големият му успех до момента дойде в Гран При на Италия по-рано този сезон, когато той отново се възползва от периоди с кола за сигурност и дори червен флаг и успя да запише изненадваща и неочаквана победа. Gasly + AlphaTauri = A perfect match #F1 @PierreGASLY @AlphaTauriF1 pic.twitter.com/C4t5qMedQV — Formula 1 (@F1) October 28, 2020 „Изключително съм щастлив, че ще продължа с отбора на Алфа Таури още един сезон. Тази година върви много добре и сме на път да запишем най-добрия сезон в историята на отбора. Усещам, че имаме много добра връзка помежду си и успяваме да се възползваме от всички отворили се пред нас възможности, най-добрата от които бе в Гран При на Италия. Да спечеля моето първо състезание във Формула 1 на „Монца“ бе много специално за мен. Ще дам моя максимум да помогна на отбора да се придвижи възможно най-напред в колоната“, заяви Гасли. RACING FOR ALPHA TAURI IN 2021!

1 podium + 1 race win means we keep going with my boys at @AlphaTauriF1. I will give my very best to bring success to these guys. One more year in white! The best is yet to come. pic.twitter.com/Lu1XgWvm0L — PIERRE GASLY (@PierreGASLY) October 28, 2020 „Доволни сме, че Пиер ще остане при нас още една година. Той е част от семейството на Ред Бул от много години и се надявам това да се запази и занапред. Откакто се завърна в отбора през миналата година той показва изключително добри и постоянни резултати, като черешката на тортата са подиумът му в Бразилия и победата в Италия. Той е много силен психически и винаги показва много добро темпо в неделя“ заяви шефът на отбора Франц Тост. Самоличността на съотборника на Гасли все още не е известна, като в борбата за втория кокпит са настоящият му окупатор Даниил Квят, пилотът на Ред Бул Алекс Албън, който е много вероятно да загуби мястото си при Биковете, както и младият японец Юки Цунода, който се състезава във Формула 2 през тази година и другата седмица ще направи своя първи тест с болид от Формула 1. 0



копирано

ЕВГЕНИ ВЪКОВ Репортер отдел "Спорт" Прочетена 44 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1