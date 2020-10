Шефът на Ла Лига: Бартомеу потвърди своето невежество за футболната индустрия

“Злощастно изказване на Бартомеу в последния му ден относно това, че Барселона ще се присъедини към слабо и въображаемо състезание, което би било тяхната гибел. То потвърждава неговото невежество за футболната индустрия. Тъжен край за един президент, който имаше успехи, а напоследък и много грешки”, написа Тебас в Туитър, споделяйки новината за признанието на Бартомеу.

Unfortunate @jmbartomeu statement on his last day about @fcbarcelona joining a weak and imaginary competition which would be their ruin. It confirms his ignorance about the football industry. Sad end for a president with successes and lately many mistakeshttps://t.co/byyci9cl8h