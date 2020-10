ММА Дилън Денис: Хабиб се оттегли, защото се страхува от Макгрегър 28 октомври 2020 | 10:38 Прочетена 64 0



копирано





Хабиб не иска повече да се бие без баща си, който почина през юли във военна болница в Москва. Враждата между отборите на Нурмагомедов и Макгрегър едва ли някога ще приключи. Преди 2 години Хабиб накара Макгрегър да се предаде и защити титлата си.



Веднага след боя шампиона прескочи мрежата и започна масово меле с щаба на "The Notorious". Последваха наказания и сурови глоби. И докато Хабиб се оттегля, защото дал дума на майка си, то Денис вярва, че Нурмагомедов се страхува от неговия приятел. Ето какво написа Денис в социалните мрежи, а малко по-късно изтри:



“Хабиб Нурмагомедов се оттегли, защото се страхува от Конър Макгрегър.”



Това ли е истината?



mma.bg Дилън Денис, който е близък приятел и съотборник на Конър Макгрегър има интересна теория за оттеглянето на Хабиб Нурмагомедов. Непобеденият дагестанец защити титлата си за последен път миналия уикенд в Абу Даби. "The Eagle" събмитна Джъстин Гейджи във втория рунд на срещата им и обяви, че се оттегля от ММА с рекорд 29 победи и 0 загуби.Хабиб не иска повече да се бие без баща си, който почина през юли във военна болница в Москва. Враждата между отборите на Нурмагомедов и Макгрегър едва ли някога ще приключи. Преди 2 години Хабиб накара Макгрегър да се предаде и защити титлата си.Веднага след боя шампиона прескочи мрежата и започна масово меле с щаба на "The Notorious". Последваха наказания и сурови глоби. И докато Хабиб се оттегля, защото дал дума на майка си, то Денис вярва, че Нурмагомедов се страхува от неговия приятел. Ето какво написа Денис в социалните мрежи, а малко по-късно изтри:“Хабиб Нурмагомедов се оттегли, защото се страхува от Конър Макгрегър.”Това ли е истината? 0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 64

1