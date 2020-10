Шампионска Лига Порто с ценна победа над Олимпиакос 28 октомври 2020 | 00:20 - Обновена Прочетена 37 0



20-годишният Фабио Виейра откри резултата в 11-ата минута с първия си гол в турнира, а Сержио Оливейра подсигури успеха с второ попадение в 85-ата минута.



Porto beat Olympiacos in Group C

Pepe makes 100th Champions League outing #UCL pic.twitter.com/Rr39Ih7AwY — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 27, 2020

Отборът на Сержио Консейсао стигна до заслужена победа, но тя не дойде толкова лесно. Гърците имаха своите шансове, но не се възползваха от тях. Гостите затрудниха съперника особено в първата част на второто полувреме.



ПОРТО - ОЛИМПИАКОС 2:0

1:0 - Виейра (11)

2:0 - Оливейра (85)



Съдия: Daniel Siebert 1 3 19 18 8 12 16 10 21 30 11 1 13 3 66 12 6 7 10 11 27 9 Серджо Консейсао Педро Мартинш 4-2-3-1 4-2-3-1 Титуляри Аугустин Маркесин 1 1 Жозе Са Wilson Manafa 18 13 Рафиня Шансел Мбемба 19 3 Рубен Семедо Пепе 3 66 Папе Абу Сисе Zaidu Sanusi 12 25 Хосе Холебас Сержио Оливейра 27 6 Ян М'Вила Матеус Урибе 8 5 Андреас Букалакис Хесус Корона 17 97 Lazar Randjelovic Fabio Viera 50 28 Матийо Валбуена Отавио 25 19 Giorgos Masouras Муса Марега 11 11 Юсеф Ел Араби Резерви Evanilson 30 10 Pepe Romario 21 12 Рубен Винагре Марко Груич 16 27 Брума Шоя Накажима 10 9 Ахмед Хасан Кока 7 Константинос Фортунис Wilson Manafa жълт картон 90' Сержио Оливейра излиза 89' Romario влиза Сержио Оливейра гол 85' 84' Андреас Букалакис излиза Pepe влиза Матийо Валбуена излиза Ахмед Хасан Кока влиза Матеус Урибе жълт картон 82' 80' Константинос Фортунис жълт картон Отавио излиза 70' Хосе Холебас излиза Марко Груич влиза Рубен Винагре влиза Хесус Корона излиза Lazar Randjelovic излиза Evanilson влиза Брума влиза Fabio Viera излиза 61' Шоя Накажима влиза Хесус Корона жълт картон 53' Giorgos Masouras излиза Константинос Фортунис влиза Fabio Viera гол 11' 2 Голове 0 4 Ъглови удари 9 30 Центрирания 42 0 Засади 4 6 Точни удари 4 12 Тъчове 24 2 Неточни удари 6 6 Удари от вратата 9 47 Притежание на топката % 53 3 Жълти картони 1 2 Блокирани удари 1 4 Смени 5 13 Извършени фалове 17 Шампионска Лига М П Р З Г точки 1 Манчестър Сити 2 2 0 0 6:1 (5) 6 2 Порто 2 1 0 1 3:3 (0) 3 3 Олимпиакос 2 1 0 1 1:2 (-1) 3 4 Марсилия 2 0 0 2 0:4 (-4) 0 8 халф 10 вратар x В игра - мин. Голове Жълти картони Червени картони Пост Номер Възраст (11`) Fabio Viera 1:0 (85`) Сержио Оливейра 2:0

