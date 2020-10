България уговори любопитна контрола - никога не сме играли срещу този отбор

View this post on Instagram

Мъжкият национален отбор на България ще приеме Гибралтар в официална контрола на 11 ноември от 19:30 ч. на Националния стадион „Васил Левски“. Срещата ще бъде първа между двете държави на международно ниво. Четири дни по-късно нашите играят с Финландия в София, а последният им мач за годината е гостуването на Република Ирландия в Дъблин на 18 ноември.

