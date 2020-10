Колоездене Майкъл Уудс спечели седмия етап от Обиколката на Испания 27 октомври 2020 | 19:19 Прочетена 45 0



Канадецът Майкъл Уудс от тима на "Едюкейшън Фърст Про Сайклинг" спечели седмия етап от Обиколката на Испания - 159,7 километра от Витория-Гастеис до Виянуева де Валдеговия. Уудс бе част от откъсване и дълго време водеше колоната, но стратегически остави четирима преследвачи да го застигнат малко след преминаването на последната височина 15 километра преди края. Той обаче бе запазил най-много сили и с мощен спринт километър преди финала не остави шансове на съперниците си. Уудс пресече финалната линия с време от 3 часа, 48 минути 16 секунди. View this post on Instagram A post shared by La Vuelta (@lavuelta) on Oct 27, 2020 at 10:08am PDT Втори на 4 секунди пристигна испанецът Омар Фрайле, а трети със същото време завърши друг испанец - Алехандро Валверде. Французите Нанс Питерс и Гийом Мартен останаха четвърти и пети на 8 секунди зад победителя, а първата голяма група преследвачи дойде на 13 секунди, предвождана от португалеца Руи Коща. Основната група, в която се движеха претендентите за генерално класиране, не се включи в атаки и откъсвания и пристигна на 56 секунди от победителя. По този начин големи размествания в челото на генералното класиране не настъпиха, като единствената промяна в топ 10 е появата на Валверде на девета позиция. Лидер с "червенот трико" остава еквадорецът Ричард Карапас ("Инеос") с общо време от 28 часа, 23 минути и 51 секунди. Втори на 18 секунди е британецът Хю Карти, а трети на 20 секунди е ирландецът Дан Мартин. В класирането при спринтьорите лидер със "зеленото трико" е словенецът Примож Роглич, докато на първо място при катерачите след днешния етап излезе Гийом Мартен. В сряда предстои осмият етап от "Вуелтата" - 164 километра от Логроньо до Алто де Монкалвийо.



