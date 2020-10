Тенис Бертенс претърпя операция, пропуска Australian Open 27 октомври 2020 | 18:19 - Обновена Прочетена 131 0



Водещата нидерландска тенисистка Кики Бертенс претърпя операция на левия глезен и ще пропусне старта на следващия сезон и Откритото първенство на Австралия през януари 2021 година. Деветата в световната ранглиста Бертенс имаше проблеми с болки в ахилесовото сухожилие от дълго време, но травмата се усложни при участието й на "Ролан Гарос" в началото на октомври. След консултация със специалисти тя е решила да се подложи на хирургическата интервенция."От известно време имах проблеми с ахилесовото сухожилие. Единствената възможност да играя отново без болка и да давам максимума от себе си на тренировките и в мачовете беше да се оперирам. Това и направих! Ще пропусна началото на 2021 година и за нещастие няма да мога да се състезавам в Австралия. Ще се опитам да дам най-доброто, за да се завърна още по-силна на корта възможно най-скоро. Нямам търпение да играя отново в Тура", коментира 28-годишната нидерландка, която има десет титли в кариерата си и е достигала до четвъртото място в класацията на WТА.



