Показаха специалния пояс на WBC за битката Майк Тайсън – Рой Джоунс

Световният боксов съвет (WBC) е подготвил специален колан за победителя в демонстративната битка между бившия безспорен шампион в тежка категория Майк Тайсън и бивш световен шампион в четири теглови категории Рой Джоунс-младши.

Mike Tyson and Roy Jones Jr will be competing for the WBC Frontline Battle Belt, I’m told. Here’s a pic of said belt, created just for them.



They meet on 11/28. pic.twitter.com/CFwYAUMry9