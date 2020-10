Тенис Двойка №1 в света и 9 шампиони от "Големият шлем" ще играят на Sofia Open 2020 27 октомври 2020 | 12:28 Прочетена 236 0



В София ще играят и шампионите от тазгодишния "Ролан Гарос" Кевин Кравиц/Андреас Мийс. Преди две седмици германците защитиха успешно титлата си от 2019 в Париж и са единствената двойка от тази страна, спечелила надпревара от "Шлем"-а в последните 83 години!



Джейми Мъри също ще играе в "Арена Армеец". Братът на Анди Мъри има четири финала в "Големия шлем". Британецът, носещ прякорът Разтегателния, спечели Australian Open и US Open през 2016 г. в компанията на Бруно Соарес. В София ще се появят и още четирима други носители на мейджър титли - Джон Пиърс (Australian Open 2017), Майкъл Винъс ("Уимбълдън" 2018), Юрген Мелцер ("Уимбълдън" 2010, US Open 2011) и Едуар Роже-Васлен ("Ролан Гарос" 2014).







По ранкинг в основната схема на Sofia Open 2020 влизат десет двойки:

Хуан Себастиан Кабал/Робърт Фара

Джон Пиърс/Майкъл Винъс

Кевин Кравиц/Андреас Мийс

Юрген Мелцер/Едуар Роже-Васлен

Джейми Мъри/Нийл Скупски

Макс Пърсел/Люк Савил

Сандер Жиле/Йоран Флийген

Фабрис Мартен/Юго Нис

Никола Чачич/Марсело Демолинер

Марсело Аревало/Матве Миделкооп



