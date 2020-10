Тенис Тенисист извън топ 150 шокира Шаповалов във Виена, Рубльов с 35-а победа за сезона 27 октомври 2020 | 10:19 Прочетена 299 0



копирано





21-годишният левичар навакса изоставане от 2:4 и със серия от четири поредни гейма стигна до обрат в първия сет. Двубоят продължи равностойно с предимство на сервиращите, но при 6:5 Родионов се възползва от единствения шанс за пробив във втория сет и затвори мача в своя полза.

The biggest win of his career #NextGenATP Jurij Rodionov thrills the home crowd with a 6-4, 7-5 upset over Shapovalov.#ErsteBankOpen pic.twitter.com/1x5qMsVpDq — ATP Tour (@atptour) October 26, 2020 Шампионът в турнира през 2018 година Кевин Андерсън (Южна Африка) спаси три мачбола при успеха над австриеца Денис Новак със 7:6(2), 4:6, 7:6(6) след 2.44 часа игра. Андерсън пласира 18 аса, а в тайбрека на третия сет той навакса изоставане от 3:6 точки срещу участващия с "уайлд кард" Новак и със серия от пет поредни разигравания достигна до победата.



Във втория кръг южноафриканецът ще играе срещу Пабло Кареньо Буста (Испания), който елиминира номер 7 Гаел Монфис с 6:1, 2:0 и отказване на французина заради болки във врата.



Петият в схемата Андрей Рубльов (Русия) постигна 35-ата си победа за сезона в 42 мача след 6:3, 6:2 над квалификанта Норберт Гомбош (Словакия).

Hitting all the high notes @AndreyRublev97 races past Norbert Gombos 6-3 6-2 for his 35th win of 2020. #erstebankopen pic.twitter.com/ycf0922CHq — Tennis TV (@TennisTV) October 26, 2020 Рубльов е в серия от шест поредни успеха, след като на 18 октомври спечели турнира на родна земя в Санкт Петербург. Участващия с "уайлд кард" представител на домакините Юрий Родионов поднесе голямата изненада в първия ден на турнира по тенис на твърди кортове в австрийската столица Виена с награден фонд 1,55 милиона евро. 153-ият в световната ранглиста Родионов, който дебютира в надпреварата, елиминира поставения под номер 8 Денис Шаповалов (Канада) с 6:4, 7:5 след 88 минути игра.21-годишният левичар навакса изоставане от 2:4 и със серия от четири поредни гейма стигна до обрат в първия сет. Двубоят продължи равностойно с предимство на сервиращите, но при 6:5 Родионов се възползва от единствения шанс за пробив във втория сет и затвори мача в своя полза.Шампионът в турнира през 2018 година Кевин Андерсън (Южна Африка) спаси три мачбола при успеха над австриеца Денис Новак със 7:6(2), 4:6, 7:6(6) след 2.44 часа игра. Андерсън пласира 18 аса, а в тайбрека на третия сет той навакса изоставане от 3:6 точки срещу участващия с "уайлд кард" Новак и със серия от пет поредни разигравания достигна до победата.Във втория кръг южноафриканецът ще играе срещу Пабло Кареньо Буста (Испания), който елиминира номер 7 Гаел Монфис с 6:1, 2:0 и отказване на французина заради болки във врата.Петият в схемата Андрей Рубльов (Русия) постигна 35-ата си победа за сезона в 42 мача след 6:3, 6:2 над квалификанта Норберт Гомбош (Словакия).Рубльов е в серия от шест поредни успеха, след като на 18 октомври спечели турнира на родна земя в Санкт Петербург. 0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 299

1