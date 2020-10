НБА Два отбора в битка за Джеръми Лин 26 октомври 2020 | 18:31 - Обновена Прочетена 158 0



Reunion?



The Warriors reportedly have expressed interest in signing Jeremy Lin https://t.co/3eywKfQCr7 pic.twitter.com/dEQE84gNej — Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) October 25, 2020 Единият от тях е Голдън Стейт Уориърс. Лидерът на "войните" Стеф Къри и компания са очаровани от стила на игра на Лин и се надяват да го привлекат в състава си. Другият заинтересован отбор е Бруклин Нетс, като там връзката е собственикът на "мрежите" Джоузеф Цай, който е в много добри отношения с баскетболиста. Любопитното в случая е, че в миналото Лин е играл и за двете организации - един сезон с ГСУ през 2010/11 и една кампания с Бруклин - 2016/17.



Jeremy Lin getting that WORK IN @JLin7 (via @JLawbball) pic.twitter.com/FK6lokRiXI — Overtime (@overtime) October 24, 2020 В професионалната си кариера отвъд океана Джеръми Лин е изиграл 480 мача с екипите на осем отбора - Голдън Стейт, Ню Йорк, Хюстън, ЛА Лейкърс, Шарлът, Бруклин, Атланта и Торонто. Средните показатели на гарда са 11.6 точки, 2.8 борби и 4.3 асистенции. През миналия сезон в китайския елит Лин се отчете със средно по 22.3 точки, 5.7 борби и 5.6 асистенции с отбора на Пекин Дъкс.



