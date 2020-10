Скот Диксън спечели 6-та титла в сериите Индикар

Новозеландецът Скот Диксън (Chip Ganassi Racing) завоюва своята шеста титла в американските серии Индикар, след като завърши трети във финалната за сезона надпревара по улиците на Сейнт Пийт.

Диксън, който спечели откриващите три старта за сезона, чийто старт бе забавен заради глобалната коронавирус пандемия, се нуждаеше от влизане в първите десет за да си осигури трофея, което той успя да направи в една хаотично състезание.

.@josefnewgarden takes the checkered flag for his fourth win of the season at the #FirestoneGP @GPSTPETE. pic.twitter.com/e27iuXG1bt — NTT INDYCAR SERIES (@IndyCar) October 25, 2020

В него победители стана шампионът за миналата година и единствен конкурент на новозеландеца за титлата Джоузеф Нюгардън (Penske Racing), за когото това бе втори пореден успех във Флорида. А до успеха, двукратният шампион стигна след като доста от лидерите допуснаха грешки и се озоваха в стената. Първо това направи стартиралият от пол-позишън австралиец Уил Пауър (Penske Racing), който се удари на изхода от бързия трети завой в 36-та от общо 100 обиколки, а след това по подобен начин от надпреварата отпадна и Алекс Роси (Andretti Autosport), който допусна своята грешка в 70-я тур.

Will Power is FURIOUS.



His 2020 @IndyCar Series season is over. The @GPSTPete polesitter is out of it less than 40 laps in. pic.twitter.com/r69FIcwUWA — IndyCar on NBC (@IndyCaronNBC) October 25, 2020

В крайна сметка, след пълния хаос, който се получи по улиците на Сейтн Пийт до подиума освен Нюгардън и Диксън се добра още и Пато О‘Уард (Arrow McLaren SP), за когото това бе четвърто качване на почетната стълбичка през сезона.

My goodness.



Alexander Rossi's season will end winless after this crash in the #GPSTPete on @NBC. #INDYCAR pic.twitter.com/BaXj1L657y — IndyCar on NBC (@IndyCaronNBC) October 25, 2020

А във вчерашното състезание имаше толкова много периоди с жълт флаг на цялото трасе, че горивото на колата за сигурност свърши и тя трябваше да се прибере в пит лейна две обиколки преди последния рестарт.

There have been so many cautions in this @IndyCar race, that apparently the pace car has run out of fuel?



WHAT EVEN IS THIS RACE! #INDYCAR #GPSTPete pic.twitter.com/08gBUGRHWv — IndyCar on NBC (@IndyCaronNBC) October 25, 2020

В крайното класиране в шампионата Диксън триумфира с преднина от 16 точки спрямо Нюгардън, докато тройката бе запълнена от Колтън Хърта (Andretti Autosport), който завърши на 100 точки зад Нюгардън.

Сезон 2021 в сериите Индикар трябва да започне на 7 март отново по улиците на Сейнт Пийт.