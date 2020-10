Англия Бербатов за сър Алекс: Трябва да си много силен като личност, за да кажеш "съжалявам" 25 октомври 2020 | 20:53 - Обновена Прочетена 1760 0



Бившият нападател на Манчестър Юнайтед Димитър Бербатов се върна назад във времето към загубения финал на Шампионската лига от Барселона през 2011 г., когато мениджърът сър Алекс Фъргюсън изненадващо го остави извън групата на "червените дяволи" за мача. Българинът коментира предговора на своята автобиография "По моя начин", където легендарният специалист изрази съжалението си за това свое решение. "Когато за първи път видях написаното от него, имах смесени емоции. Преди всичко, трябва да си много силен като личност, за да кажеш "съжалявам". Фактът, че той го направи, показва какъв човек е сър Алекс. Неговите думи ме накараха да се чувствам добре. Не бих казал обаче, че бях изненадан, защото винаги съм си мислел, че имах място в отбора за този мач. Това обаче е в миналото и не можеш да върнеш времето назад. Знам, че ако някой ден аз съм мениджърът и отборът ми играе във финал за трофей, ще се наложи да направя същото нещо не само на един от моите играчи, но на няколко от тях. Сега се опитвам да гледам всички тези неща от гледната точка на мениджъра. Взаимоотношенията ми със сър Алекс са добри. Няма за какво да му прощавам. Никога не съм изпитвал лоши чувства, просто бях разочарован от решението му. Първоначално реагирах импулсивно и бях доста разстроен. Но след това, с времето започваш да осъзнаваш защо се е стигнало до това решение. Казвайки това, ако трябва да изиграя някой мач наново, ще бъде именно този - финалът на Шампионската лига срещу Барселона през 2011 г. През същия сезон бях голмайсторът на Юнайтед и също така приключих като водещия реализатор в Премиър лийг. Бях в чудесна форма и имах чувството, че ще вкарам с всеки мой удар. Мисля, че можех да помогна на тима в този мач. Dimitar Berbatov: 'When I saw what Sir Alex had written I had mixed emotions' https://t.co/kgpBfSG2Ex — Guardian US (@GuardianUS) October 25, 2020 Дали английският футбол разбра моя начин на игра? Някои хора - да, други - не. Някои започнаха да го разбират и ценят, когато си тръгнах, но това не ме притеснява. Винаги съм бил верен на моя стил на игра и на инстинктите ми, това е важното за мен. Играх харесвания от мен футбол във всеки клуб, в който съм бил. Като играч имах достатъчно късмет да разполагам с треньори, които ми позволяваха да се изразявам на терена. Никой не ми е казвал, че трябва да променя стила си. Не съм правил изчисления, но в крайна сметка мисля, че вкарах повече красиви голове, отколкото грозни такива. Дали съжалявам, че не отидох в Юнайтед две години по-рано? Не. Когато разбрах за техния интерес, вече бях дал думата си на Тотнъм, където прекарах две невероятни години. Срещнах Мартин Йол, един фантастичен характер, и успях да оформя чудесен нападателен тандем с Роби Кийн. Също така бях част от последния състав на "шпорите", който спечели трофей (Купата на лигата през 2008 г. - б.р.). Какво бих казал на 10-годишния Димитър Бербатов? Да не променя нищо и да прави нещата по своя начин.(Следва пауза.) ОК, може би бих му казал да е по-разговорлив, когато отива в нов клуб и среща нови хора. Да не бъде срамежлив. Рядко допускам някого във вътрешния ми кръг", сподели Бербатов в обширно интервю за "Гардиън".

Калоян Антонов Репортер отдел "Футбол"

