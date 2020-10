Фонсека: Рома се изправя срещу Милан, а не срещу Ибра, Смолинг ще е готов за ЦСКА-София

Наставникът на Рома Пауло Фонсека подходи с уважение към Златан Ибрахимович, но беше категоричен, че утре "вълците" ще се изправят срещу целия отбор на Милан, а не само срещу звездата на "росонерите". Също така той разкри, че защитникът Крис Смолинг най-вероятно ще е готов за мача срещу ЦСКА-София в Лига Европа.





"Ибрахимович определено е голям професионалист, иначе нямаше да играе така, както той го прави на 39 години. Това няма да е мач срещу Златан, а срещу Милан. Не се подготвям за двубоя само с един играч в мислите ми. Ние работихме, мислейки за целия им отбор. Както Ибра, така и Един Джеко са важни футболисти. Аз обаче не искам да ги сравнявам, тъй като не работя всеки ден с Ибрахимович. Мога да ви кажа колко важен е Джеко за нас. Те са двама футболисти, които играят на една и съща позиция и имат подобни характеристики, но за мен важното е, че Джеко е чудесен играч, който се чувства добре и е мотивиран.

Fonseca: "I think that our last few results show that we are all working together in the same direction, that we are motivated and full of confidence."

#ASRoma #MilanRoma pic.twitter.com/ib9S83Yuf8