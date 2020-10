Колоездене Тею Гейгън Харт спечели Обиколката на Италия 25 октомври 2020 | 18:14 - Обновена Прочетена 296 0



Британецът Тею Гейгън Харт от отбора на "Инеос" спечели колоездачната обиколка на Италия. Втори в генералното класиране на 39 секунди остана австралиецът Джей Хиндли, който водеше преди последния етап. Вчера 25-годишният Харт изоставаше едва на 0.86 секунди. The Trofeo Senza Fine #Giro pic.twitter.com/ahe1ZRESji — Giro d'Italia (@giroditalia) October 25, 2020 За първи път в историята на Световния тур състезателите на първо и второ място имаха еднакво общо време в навечерието на последния етап, но Харт се оказа по-бърз от Хиндли в часовника по улиците на Милано. Нито един от двамата никога не е завършвал по-напред от 20-о място в Световния тур. Отборът на "Инеос" печели "Джирото" за втори път след 2018 година, когато триумфира Крис Фруум. 21-ият и финален етап - индивидуалното бягане по часовник с дължина 15.7 км спечели Филипо Гана (Италия) със 17.16 минути. Той финишира пръв пред Миланската катедрала. The Last Km before entering the history books. Bravo @taogeoghegan!



Le dernier km pour entrer dans l'histoire ! Bravo @taogeoghegan!#Giro pic.twitter.com/08ZoHAZgGb — Giro d'Italia (@giroditalia) October 25, 2020 За 24-годишния Гана от отбора на "Инеос" това беше четвърти етапен успех в тазгодишното издание на "Джирото". Втори на 32 секунди в часовника завърши Виктор Кампенаертс (Белгия), а трети - Роан Денис (Австралия). Вилко Келдерман (Нидерландия) се нареди трети с пасив от 1.29 минути в генералното класиране на триседмичната надпревара, която изглежда приключи точно навреме заради нарастващия брой заразени с Ковид-19 в Италия и новите ограничения, въведени в страната. Обиколката на Италия трябваше да се състои от 9 до 31 май, но беше отложена за октомври заради пандемията от коронавирус.

