Моторни спортове Сам Лоус оглави класирането в Moto2 с победа в ГП на Теруел 25 октомври 2020 | 17:14 Прочетена 96 0



копирано

Сам Лоус (EG 0,0 Marc VDS) спечели Гран При на Теруел в клас Moto2 на световния шампионат по мотоциклетизъм на писта и оглави генералното класиране. Британесът е с актив от 178 точки и води със седем пред Енеа Бастианини (Italtrans Racing Team), който завърши на трето място зад Фабио Ди Джанантонио (Lightech Speed Up). #Moto2 RACE @SamLowes_22 is VICTORIOUS again! #AlcanizGP pic.twitter.com/7r6ICL4f3B — MotoGP™ (@MotoGP) October 25, 2020 За Лоус това бе трета поредна победа, с която той стана първият британец с три поредни успеха в средния клас на световния шампионат по мотоциклетизъм на писта от Фил Рийд през далечната 1961 година. За разлика от победите му в Гран При на Франция и Гран При на Арагон, където Лоус се възползва от падания на лидерите в последните обиколки, днес нямаше кой да го спре във второто поредно състезание на „Моторланд Арагон“, след като той потегли от първата позиция и бе недостижим за своите съперници. На карирания флаг преднината на бившия пилот от MotoGP бе 8.425 секунди пред Ди Джанантонио. Three on the bounce!



The first British rider to win three intermediate class races in a row since Phil Read in 1971! #Moto2 | #AlcanizGP pic.twitter.com/Lfmg9ON0HZ — MotoGP™ (@MotoGP) October 25, 2020 Бившият водач в генералното класиране Лука Марини (SKY VR46 Racing Team) завърши едва 11-ти днес, като по този начин приключи серия от три поредни слаби класирания. Преди днешния ден, братът на Валентино Роси записа едно 17-то място и отпадане в двете предходни надпревари на „Льо Ман“ и „Моторланд Арагон“. Заради тези се три слаби класирания италианецът се смъкна до трето място в битката за световната титла с пасив от 23 пункта спрямо Лоус. Utter domination!



From lights out to chequered flag, @SamLowes_22 reigns supreme in Aragon! #Moto2 | #AlcanizGP pic.twitter.com/3SnTFab74B — MotoGP™ (@MotoGP) October 25, 2020 До края на сезона в световния шампионат по мотоциклетизъм на писта остават три състезания, като първото от тях ще е за Гран При на Европа на пистата „Рикардо Тормо“ след две седмици.

Още по темата

0



копирано

ЕВГЕНИ ВЪКОВ Репортер отдел "Спорт" Прочетена 96

1