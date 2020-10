Пиоли: Целта ни е да задминем отборите, които бяха преди нас в класирането

Наставникът на Милан Стефано Пиоли похвали Рома, който е утрешният съперник на неговия отбор. Той също така говори за подобрението на "росонерите" и за техните цели през този сезон.







"Започнахме добре и искаме да продължим по този начин. Изправяме се срещу силни опоненти, които изглеждат малко като Милан в своето изграждане. Те подписаха със силни играчи и имат физическата сила, както и всички подходящи компоненти, за да бъдат амбициозен тим. Мачът ще бъде отворен. Само началото на сезона е и утре имаме важен мач. След критиките си мислехме само за работа. Сега трябва да направим същото, въпреки че получаваме похвали. Поисках от отбора да дава още повече от себе си, за да стане наистина амбициозен. Хубаво е, че очакванията се повишиха. Трябва по-добре да разбираме моментите на играта, когато трябва да увеличим скоростта или да задържим топката. Нашето развитие ще настъпи с времето, но трябва да е продължително и постоянно.

Pioli:" Now our opponent is Roma and we only think of Roma. I always try to field the best possible formation based on our conditions and the characteristics of our opponents."