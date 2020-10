НБА Никола Йокич мина под венчилото 25 октомври 2020 | 16:19 - Обновена Прочетена 74 0



копирано

След като прекара повече от два месеца в изолирания комплекс “Дисни Уърлд” в Орландо заради сезона в НБА, центърът на Денвър Нъгетс Никола Йокич най-сетне намери време и за личния си живот. Жокера официално мина под венчилото, след като се ожени за дългогодишната си приятелка Наталия Мачешич, с която са заедно от цели седем години. Специалната церемония се състоя в родния град на сръбския баскетболист - Сомбор. Congratulations to Nikola Jokic and his wife Natalija who got married today! Joker gets a ring! pic.twitter.com/iIZhkMDknQ — NBA Buzz (@OfficialNBABuzz) October 24, 2020 Йокич, който се превърна в една от най-големите звезди на Националната Баскетболна Асоциация, помогна на Денвър да достигне до участие на финалите на Западната конференция през миналия сезон. Там обаче отборът му нямаше отговор срещу шампиона Лос Анджелис Лейкърс и отпадна след поражение с 1-4 в серията. 25-годишният лидер на Нъгетс записа средно по 24.4 точки, 9.8 борби и 5.7 асистенции за 19 мача в заключителната фаза от сезона. Nikola Jokic singing and dancing at his wedding is the best thing you'll watch today



(via @parallelecinico)pic.twitter.com/nggjkDJyjb — Eurohoops (@Eurohoopsnet) October 25, 2020

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 74

1