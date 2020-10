Масия спечели втора поредна победа в Moto3

Джауме Масия (Leopard Racing Honda) спечели втора поредна победа в Moto3 от световния шампионат по мотоциклетизъм на писта, а Алберт Ареняс (Solunion Aspar Team Moto3, KTM) увеличи преднината си на върха в класирането, въпреки че изпусна подиума в Гран При на Теруел.

През миналия уикенд Масия спечели за първи път от 2019 насам и стана стотният победител в историята на Honda в световния шампионат, а днес той направи изпреварване в предпоследния завой за успех номер 800 на Honda Racing Corporation (HRC) във всички моторни състезания.

Ареняс, който има 19 точки повече от Ай Огура (Honda Team Asia) в генералното класиране, водеше до края на състезанието, но бе изпреварен в предпоследния завой от Масия. Испанецът отстъпи моментално и на Аюми Сасаки (Red Bull KTM Tech 3) и Кайто Тоба (Red Bull KTM Ajo), които завършиха пред него на подиума. Сасаки изостана само с 0.051 секунди на победителя Масия.

Огура завърши девети в Гран При на Теруел след ново слабо представяне в днешното състезание. Японецът изостава с цели 19 точки спрямо Ареняс три кръга преди края на сезона.

Следващото състезание в Moto3 ще бъде за Гран При на Европа на пистата „Рикардо Тормо“ край Валенсия след две седмици.