Двама от съдиите дали първия рунд за Гейджи

Любопитен факт беше разкрит след снощната голяма галавечер UFC 254. Доминаторът в лека категория Хабиб Нурмагомедов прегази претендента Джъстин Гейджи за малко повече от рунд.

Оказа се, че двама от трите съдии край октагона все пак са дали първата част за американеца.

Two of the cage-side judges scored the 1st round for Justin Gaethje.



