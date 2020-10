Джиана Брайънт предрекла големия успех на Лейкърс

Генералният мениджър на ЛА Лейкърс Роб Пелинка разкри, че покойната дъщеричка на легендата на “езерняците” Коби Брайънт - Джиана, е предрекла титлата на тима. Джиджи е споделила прогнозата и аргументите си в личен разговор с Пелинка по време на мача между Лейкърс и Далас Маверикс на 29 декември 2019-а, когато тя й баща й бяха на първия ред в "Стейпълс Сентър".

“Спомням си, че веднъж Джиана ми каза следното - “Чичо Пи (от Пелинка), след видяното в този мач смятам, че вие ще спечелите титлата тази година”. Попитах я защо мисли така и тя ми отвърна - “Защото разполагате с дължина и атлетизъм в състава. В плейофите е трудно да се вкарват тройки, кошът сякаш се смалява и играчите усещат напрежение. Дължината в отбора ще ви позволи да покривате повече пространство на паркета и съперниците ви ще изпитват трудности да бележат. Сигурна съм, че вие ще спечелите титлата”. И точно това стана. Ако се върнете назад към мач №6, Маями не успяваше да вкарва през първото полувреме точно заради добрата ни защита”, каза мениджърът на калифорнийци във “Woj Pod”.

