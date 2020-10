Асен Златев: Засега няма светлина на родните щанги

View this post on Instagram

Големият щангист на България Асен Златeв навърши 60 години! ‍В страхотната си кариера тои е @olympics шампион през 1980 г., в #moskow80 . Печели златото на три световни първенства (1980, 1982, 1986), петкратен европеиски шампион (1980, 1982, 1984, 1985, 1987) с общо 20 световни и 6 олимпииски рекорда. Все още държи (34 години) световния рекорд на изтласкване в категорията си (82,5 кг) - 225 кг от 1986 година на световното в #sofiabulgaria . Да бъде жив и здрав! #weightlifting @bg_weightlifting_federation @bgolympic @iwfnet #legend #bulgaria #bgteam #teambulgaria #olympicweightlifting #olympicchampion #worldchampion #europeanchampion

