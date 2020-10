НА ЖИВО: Надпреварата за Гран При на Теруел в клас MotoGP

За втора поредна седмица испанската писта „Моторланд Арагон“ приема световния шампионат по мотоциклетизъм в клас MotoGP. След вълнуващото състезание за Гран При на Арагон преди седем дни, в което триумфът бе за Алекс Ринс (Suzuki) днес пилотите ще си оспорват победата в надпреварата за Гран При на Теруел.

От първа позиция днес ще потегли японецът Такааки Накагами (LCR Honda), който през вчерашния ден донесе първи пол-позишън за своята родина в кралския клас от 2004 година насам. Освен него, от първа редица още ще потеглят Франко Морбидели (Petronas Yamaha SRT) и Ринс.

Накагами спечели своя първи пол-позишън в MotoGP

Лидерът в световния шампионат Жоан Мир (Suzuki), който все още не е стъпвал на най-високото стъпало на почетната стълбичка в MotoGP ще потегли от едва 12-та позиция, след като неговото най-добро време във вчерашната квалификация бе изтрито, след като испанецът излезе от очертанията на пистата. Неговият най-близък преследвач в класирането при пилотите Фабио Куартараро (Petronas Yamaha SRT), който през миналата седмица имаше много разочароващо състезание на испанското трасе, заради проблеми с предната си гума ще потегли от шестата позиция на стартовата решетка днес.

Надпреварата днес отново ще е с продължителност от 23 обиколки по трасето с дължина от 5077 метра. Времето както и преди седмица е слънчева, а температура на асфалта е цели 30 градуса, което ще постави огромен върху гумите на Мишлен. Почти сигурно е, че именно заради тези високи температури почти всички пилоти ще заложат на средно твърдия преден слик на френската компания, докато изборът на садни гуми ще е основно между меки и средно твърди смеси.

Изненадващо обаче, Ринс ще потегли в днешното състезание с мек преден слик, което може да му изиграе лоша шега в заключителните километри на днешното състезание. Всички останали пилоти на първите две редици са с избор от медиум предна и мека задна, като само Куартараро е и с медиум задна гума.

Старт на състезанието! Накагами направи най-добро потегляне от своя пол-позишън, но той се озова на асфалта още на четвъртия завой, което подари водачеството на Морбидели. Италианецът поведе пред Ринс и стартиралият пети Йоан Зарко (Avintia Ducati). По-назад, Джак Милър (Pramac Ducati) и Брад Биндър (KTM) се сблъскаха на втория завой и отпаднаха от днешното състезание.

Мир също направи великолепно потегляне и още до края на първи тур той вече бе пети пред своя основен конкурент за титлата Куартараро, който се движеше шести.

В началото на четвъртия тур, французинът се смъкна до седмото място, след като бе изпреварен от Алекс Маркес (Repsol Honda) на първия завой. Вторият от последните две състезания Маркес, е единственият пилот в цялата колона, който е заложил на твърда предна гума, която трябва да му даде значително предимство в последните обиколки.

Отпред, след пет обиколки Морбидели продължи да води пред Ринс, като двамата имаха преднина от 0.8 спрямо Зарко. Зад французина Маверик Винялес (Yamaha) задържаше Мир зад себе си. Двамата обаче отново както и преди седмица бързо бяха настигани от Маркес.

В шестия тур обаче, защитата на Винялес не издържа и той загуби цели две места спрямо Мир и Маркес между 12-ти и 15-ти завои.

Двамата испанци веднага се впуснаха в преследване на Зарко, който вече изоставаше на над 1.8 секунди Морбидели и Ринс.

В началото на десетата обиколка, Куартараро загуби и седмата позиция отново след атака срещу него на първия завой. Този път тя дойде от Пол Еспаргаро (KTM), а Мигел Оливейра (Tech 3 KTM) също започна атаки срещу френския състезател още в средата на десетия тур.

След него Морбидели продължаваше да води с преднина от близо 0.5 спрямо Ринс, докато Зарко, Мир и Маркес вече бяха на над 2 секунди за лидерите. Мир обаче мина пред Зарко с много рискова маневра на четвъртия завой в 11-та обиколка и веднага се откъсна от французина и Маркес.

Само обиколка след като Мир успя да мине пред Зарко, това направи и Маркес, като битката между испанеца и французина продължи близо половин обиколка, но завърши с успех за дебютанта в кралския клас, който подобно на лидера в шампионата бе безкомпромисен на четвъртия завой.

В началото на 13-та обиколка Винялес също бе изпреварен от Пол Еспаргаро на спирането за първата крива, докато Куартараро едвам успя да задържи осмото си място след атака на Оливейра.

В 14-та обиколка, Маркес допусна грешка и се озова на асфалта във втория завой, което го извади извън надпреварата.

Атаките на Оливейра най-накрая дадоха резултат и той мине пред Куартараро в края на 16-я тур. Същевременно борбата за победата в днешния ден продължаваше да се води само между Морбидели и Ринс, като разликата между двамата се бе стабилизирала на около 0.5 секунди.

Стабилното темпо на италианеца в последните турове му позволи да увеличи своята преднина до близо секунда пет обиколки преди финала. Причина за по-високото темпо на Морбидели спрямо Ринс е в избора на средно твърди гуми от страна на пилота на Petronas Yamaha SRT, спрямо меките такива на победителя от миналата седмица.

Три тура преди финала Пол Еспаргаро се изкачи до четвъртото място след нова великолепна маневра на първия завой. Неговата нова жертва бе Зарко, който за малко не загуби и петото място от Оливейра още преди края на обиколката.

А в началото на предпоследния тур, преднината на Морбидели пред Ринс бе 1.2 секунди, и тя продължаваше да се увеличава.