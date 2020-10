Пат Райли: Срещу титлата на Лейкърс винаги ще стои звездичка

Президентът на Маями Хийт Пат Райли изрази любопитно мнение за 17-ия трофей в клубната витрина на Лос Анджелис Лейкърс, спечелен именно срещу “горещите” на Финалите на НБА. Легендарният бивш старши треньор поздрави съперника си за успеха, но даде да се разбере, че серията със сигурност щеше да бъде далеч по-завързана, ако звездите на Хийт - Бам Адебайо и Горан Драгич, бяха напълно здрави.

“Ще получим още шансове в бъдеще. Отборът на Лейкърс разполага с двама от най-добрите играчи в момента - ЛеБрон Джеймс и Антъни Дейвис. Победиха ни честно и почтено, но срещу титлата им винаги ще стои една звездичка, защото ако Бам (Адебайо) и Горан (Драгич) бяха на 100% здрави, то серията можеше да се завърже и да приключи в седем мача”, сподели Райли, който има общо пет титли във визитката си с отбора на Лейкърс - една като играч и четири като старши треньор.

Pat Riley: Lakers' title will always have 'asterisk' due to Adebayo, Dragic injuries. https://t.co/DumgPR6U14 pic.twitter.com/3cOCriz2xX