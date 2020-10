15 000 мечета подкрепиха Хееренвеен (видео)

View this post on Instagram

. . 15.000 Stofftiere saßen am Samstag auf der Tribune in Heerenveen. Beim Fußballspiel SC Heerenveen vs. FC Emmen sollten die "Knuffelberen" an Kinder erinnern, die an Krebs erkrankt sind. . . . #scheerenveen #fcemmen #knuffelberen #stofftier #teddybar #kuscheltier #herzfurkinder #fußball #swrsport

A post shared by SWR Sport (@swrsport) on Oct 25, 2020 at 2:48am PDT