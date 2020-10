eSports Ботев (Враца) победи Отбора на надеждата в WINBET е-футбол лига (видео) 25 октомври 2020 | 09:25 - Обновена Прочетена 287 0



Ботев (Враца) победи Отбора на надеждата с 2:1 в срещата помежду им в WINBET е-футбол лига. Йордан Маринов, успешен геймър за League of Legends, бе с Отбора на Надеждата срещу Марио Чогала, който представляваше врачани. Валери Домовчийски и Педро Лагоа отбелязаха двете попадения за Ботев. Иван Петров върна един гол за Team of hope. Team of Hope (2017-2019) - Ботев Враца 2:1 Голове: 55-та мин. - Валери Домовчийски - Ботев (Враца) 69 -та мин. - Педро Лагоа - Ботев (Враца) 83-та мин. - Иван Петров - Team of hope Предстоящите мачове за деня на WINBET e -футбол лига са от А група между отборите: Локо (Пловдив) - Левски (София) и Ботев (Враца) – Берое.

В другата среща от WINBET e -футбол лига Септември (София) и Етър (Велико Търново) не можаха да си вкарат гол.



Отборът на Септември е ръководен от бившия футболен мениджър на Реал Майорка - Яник Тайс. Отборът на Септември е ръководен от бившия футболен мениджър на Реал Майорка - Яник Тайс. Отборът на Етър е управляван от Денис Моор, известен танцьор участвал в телевизионно риалити. Септември (София) - Етър (Велико Търново) 0:0 0



