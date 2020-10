ММА Джон Джоунс към Хабиб: Временно ти отстъпвам първото място 25 октомври 2020 | 01:17 Прочетена 466 0



Живата легенда Джон Джоунс сподели в социалните мрежи, че се отказва от първото място в p4p ранглистата на UFC. "Bones" написа, че го отстъпва временно на своя колега Хабиб Нурмагомедов , който защити титлата си в Абу Даби. "The Eagle" удуши Джъстин Гейджи във втория рунд и увеличи статистиката си на 29-0 в ММА.



Непобедения боец от Дагестан обяви, че се оттегля от спорта и никога повече няма да се бие, защото го обещал на своята майка. 32-годишния боец сподели, че иска от UFC да го сложат на първото място в ранглистата, с което официално Хабиб ще стане най-добрият боец в света. Към днешна дата това място е окупирано от Джон Джоунс, но той е готов временно да го сдаде. Ето какво написа Джоунс:



"Давам ти първото място в p4p ранглистата, докато не спечеля титлата при тежките. Наслаждавай се, шампионе!"

Until I take that heavily crown, I grant you the spot. Enjoy Champ — BONY (@JonnyBones) October 24, 2020

